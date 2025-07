Čekaju nas ogromne gužve za vikend: HAK objavio preporuke za vozače koji se spremaju za Zagreb

Turistička je sezona i službeno započela. Kako je Hrvatska idealna auto destinacija zbog svojeg geografskog položaja, više od 90 posto turista u Hrvatsku dolazi automobilima, kombi i kamp-vozilima, autobusima i motociklima. Tako je i promet na autocestama u laganom porastu u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Prvi turistički vikend u srpnju bit će bogatiji i za koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom hipodromu, a na koji bi trebalo stići gotovo pola milijuna ljudi. To je itekako dodatno opterećenje za promet. Ne samo u gradu Zagrebu, već i na prometnicama diljem Hrvatske, piše HAK u svojoj prometnoj prognozi za idući vikend.

No, krenimo redom što se dolaska tiče. Pojačan promet vozila u smjeru juga očekujemo već u petak, 4. srpnja. Posebno u poslijepodnevnim satima. Pojačan promet vozila očekuje se i na izlasku iz grada Zagreba nakon kraja radnog vremena, pa se poslijepodne mogu javljati i kraći zastoji na gradskim ulicama i cestama koje vode prema izlasku iz grada. Veća količina vozila može se povremeno kretati autocestama: A2, od ulaska u Hrvatsku na Macelju, pa sve do naplatne postaje Zaprešić; A4 od Goričana do naplatne postaje Sveta Helena pred Zagrebom, a onda i po A3, zagrebačkoj obilaznici do spoja s A1 i naplatnom postajom Lučko. Pred naplatnim postajama, u smjeru juga, mogući su povremeni zastoji i preusmjeravanja prometa na okolne ceste.

U subotu, u jutarnjim satima 5. srpnja, na istim autocestama očekujemo puno intenzivniji promet vozila u dolasku u zemlju. Kao što smo prethodno naveli, osim turista koji dolaze na odmor, u smjeru Zagreba će navedenim autocestama A2 Macelj-Zagreb, A3 Bregana-Lipovac i A4 Goričan-Zagreb pristići i većina vozila s posjetiteljima koncerta. Uzmemo li u obzir da već 2000-3000 vozila koja prolaze autocestom u sat vremena smatramo izrazito gustim prometom, čak i sa zastojima u vožnji, za pretpostaviti je da će promet osobnih i putničkih vozila biti dodatno otežan. Dio njih će se uputiti prema Zagrebu i oko njega tražeći odgovarajući parking, a dio će nastaviti prema naplati Lučko gdje očekujemo povremene zastoje vozila na zagrebačkoj obilaznici (A3) prema ulasku na autocestu A1. Dijelom sa strane istoka, a drugim dijelom iz smjera zapada.



Iz smjera juga očekujemo pojačan priljev vozila prema glavnom gradu. Najvećim dijelom u četvrtak i petak, te u subotu. Promet će, dakle, biti pojačan u smjeru sjevera, pa bi se povremeni zastoji mogli događati nešto prije čvora Bosiljevo 2, na autocesti A1, a onda i nakon Bosiljeva do izlaska Karlovac. Pojačan izlazak s autoceste očekuje se i u Zagrebu, odnosno na naplati Lučko i automatskoj naplati Demerje, 3 km prije.



Nadalje, zastoji su mogući u zoni radova oko tunela Učka, s obje strane tunela (zabranjen je promet vozilima širim od 3 metra i dužim od 22 metra između tunela Učka i čvora Učka u oba smjera), na prilazima i ulazima u veća turistička središta na obali od kojih ističemo ona s lukama u kojima pristaju trajekti (Rijeka, Zadar i Split).



SAVJETI ZA VOZAČE U DOLASKU U HRVATSKU NA ODMOR I NA KONCERT U ZAGREB:

Tko može neka krene na put tokom radnog tjedna kad će izbjeći najveće gužve u prometu;

Informirajte se par dana prije dolaska na koncert u Zagreb na mrežnim stranicama grada Zagreba i Hrvatskog autokluba;

slušajte prometna izvješća HAK-a na Drugom programu Hrvatskog radija i informirajte se o situaciji u prometu;

za vrijeme vožnje i u slučaju potrebe, formirajte HITNI KORIDOR za potrebe prolaska vozila hitnih službi;

NE KORISTITE zaustavnu traku za vožnju u pretjecanju. Osim što je kažnjivo, predstavljate dodatni sigurnosni problem za sebe i ostale sudionike u prometu;

Prije puta, pripremite vaš auto za vožnju ljeti, a savjete o tome pročitajte ovdje;

Prije puta, pripremite sebe i ostale putnike na vožnju ljeti. Imajte dovoljno vode sa sobom, ponesite grickalice, lagano se obucite. Upozorenje Stožera Civilne zaštite o tome možete pročitati ovdje, a Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ovdje;

NE OSTAVLJAJTE djecu i životinje same u vozilima!

Ne postavljajte klima uređaje na minimum dok su vani ekstremne temperature. Izlažete se opasnosti od temperaturnog šoka prilikom izlaska iz vozila;

Ako krećete na put u dane vikenda, budite spremni na gužve i zastoje, pa imajte strpljenja i razumijevanja za druge u prometu.

U nedjelju, 6. srpnja, očekujemo jak promet u oba smjera. Za one koji se vraćaju iz Zagreba s koncerta, problematičan će biti izlazak iz Zagreba već od ponoći. Prvo dolazak do automobila, a onda i izlazak na cestu koja vodi prema kući bit će izazovniji nego inače. No, možemo smatrati da vozači na to i računaju obzirom na sve najave oko tog koncertnog događaja. Prometne će biti ceste koje vode iz grada prema autocestama, a onda bi se mogle stvarati i kolone sa zastojima pred naplatnim postajama Ivanja Reka (A3), Lučko (A1), Zaprešić (A2) i Sveta Helena (A4). Nakon ulaska na autocestu, moglo bi se usporeno voziti u koloni dok vozila ne stvore dovoljan razmak jedno od drugoga kako bi se mogla povećati i sama brzina vožnje. U ovom trenutku treba dodatno paziti na razmak između vozila. I to zbog načina vožnje u kojem vozači najčešće ubrzavaju, pa naglo usporavaju i tako puno puta. A to može izazvati prometne nesreće zbog nedovoljnog razmaka, neprilagođene brzine i nepotrebne nervoze kojoj nije mjesto u prometu.



Sve to ovisi o tome kada će ljudi odlučiti krenuti putem svojih domova i na koji način će se promet disperzirati u vrijeme nakon završetka koncerta.



SAVJETI ZA VOZAČE NA ODLASKU S KONCERTA:

Tko može, neka planira odlazak iz Zagreba dan ili dva kasnije;

Poštujte privremenu prometnu regulaciju i upute prometne policije;

Za slučaj izvanrednih obavijesti, upalite Drugi program Hrvatskog radija na 98,5 Mhz;

Ostavite u autu dovoljno vode i grickalica potrebnih za put kući;

Poštujte prometne propise, a posebno one o hitnom koridoru, brzini na cestu, razmaku između vozila i pretjecanju vozila;

Budite strpljivi i tolerantni u prometu. Biti prvi, drugi ili treći vrijedi samo na utrkama, a u prometu vrijedi samo vaših živaca.

Za one koji se vraćaju s juga Hrvatske, sa svojeg odmora, tijekom nedjeljnog prijepodneva očekujemo pojačan priljev vozila u trajektnim lukama na otocima, a malo nakon toga i u pristaništima na obali. Izlazak iz Splita tijekom ljetnih vikenda, posebno nedjelje, već je tradicionalno jednak kakvoj prometnoj avanturi. Pojačan odlazak turista očekujemo i iz većih turističkih središta poput Pule, Rijeke, Crikvenice i Senja, Zadra, Šibenika i Dubrovnika.



Tijekom podneva, poslijepodneva i večeri očekujemo velik priljev vozila na autocesti A1, od Ogulina, preko čvora Bosiljevo 2, pa sve do iza Karlovca. Na tom potezu moguće su i dulje kolone vozila sa zastojima ili usporenom vožnjom prema sjeveru. Također, mogući su zastoji oko tunela Učka, na prilasku Rijeci, ali i na obilasku Rijeke sve do uključenja na autocestu A6 prema Zagrebu.

Zabrana za teretna motorna vozila, najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona, subotom je od 4 do 14 sati i nedjeljom od 12 do 23 sata na važnijim državnim cestama. Detalje možete pročitati ovdje.

SAVJETI ZA VOZAČE:

Planirajte vrijeme putovanja tijekom noći, ranijih jutarnjih sati ili kasnije poslijepodne i navečer. Izbjegavajte vožnju sredinom dana kada temperature dosežu svoj maksimum, jer će svaka izvanredna situacija u prometu (zastoji zbog veće gustoće prometa, prometne nesreće ili radovi) rezultirati povremenim stajanjem u mjestu koje će biti neugodno unatoč rashladnom uređaju u vozilu;

Na ulasku u Zagreb, a radi bržeg prolaska, koristite automatsku naplatu ENC/kartice Demerje koja je 3 km prije Lučkog;

Češće se zaustavite i osvježite vozite li na dužim relacijama, već i kraća šetnja povećat će razinu energije potrebne da put nastavite bistrog uma;

Osobito oprezno planirajte put s djecom, starijim osobama ili kućnim ljubimcima , oni izloženost visokim temperaturama podnose teže;

, oni izloženost visokim temperaturama podnose teže; Ne ostavljajte djecu ili kućne ljubimce same u parkiranim vozilima, čak ni na kraće vrijeme;

Pripremite dovoljnu količinu tekućine, vode ili negaziranih sokova, spriječit će dodatnu iscrpljenost organizma, čak i ako se zagriju mogu biti spasonosne u nepredviđenim situacijama;

Ne pretjerujte s rashlađivanjem vozila, razlika između unutarnje i vanjske temperature ne smije biti veća od nekoliko stupnjeva (5 do 7 stupnjeva) jer će u suprotnom nagla promjena temperature izazvati glavobolju zbog dehidracije te stezanje mišića i krvnih žila;

Visoke temperature mogu nepovoljno utjecati na tehničku ispravnost vašeg vozila. Na vrijeme obavite servis, zamijenite sve potrebne dijelove da biste na put krenuli sigurni. Bude li potrebe zbog kvara ili u slučaju prometne nesreće pomoć potražite na broju 1987;

Poštujte prometne propise i ne precjenjujte svoje mogućnosti;

Po potrebi formirajte HITNI KORIDOR za vozila hitnih službi, a zaustavnu traku ne koristite za vožnju ili bespotrebno zaustavljanje;

za vozila hitnih službi, a zaustavnu traku ne koristite za vožnju ili bespotrebno zaustavljanje; Ako vi ili netko od putnika osjetite umor, vrtoglavicu, jaku glavobolju, grčeve ili izrazitu žeđ zaustavite se i potražite liječničku pomoć (komunikacijski centar 112 ili Hitna pomoć 194);

Nanesite kremu sa zaštitnim faktorom, oštećenja kože moguća su i tijekom vožnje!

Kada ste učinili sve preventivno što je potrebno, uživajte u vožnji, osjećaju slobode i ljepotama krajolika kojim prolazite. Želimo vam sretan put i siguran dolazak na odredište.

FOTO Pripreme u punom jeku: Pogledajte spektakularnu svjetlosnu probu koja je osvijetlila Hipodrom