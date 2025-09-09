Splitski vatrogasci jučer su imali neuobičajenu intervenciju: Izvlačili su muškarca koji je pao u podzemni kontejner

Dojava je stigla u 12.50 sati, nakon čega su na teren upućena dva vozila Javne vatrogasne postrojbe Split sa šest vatrogasaca. Muškarac je nakon spašavanja predan hitnoj pomoći, a o slučaju je obaviještena i policija, piše Dalmatinski portal.

Evo što su o događaju priopćili iz splitske policije: "U ponedjeljak 8. rujna, zaprimljena je dojava o starijem muškarcu koji je upao u podzemni kontejner, dolaskom na mjesto događaja utvrđeno je da je tom prilikom muškarac pokušavao dohvatiti predmet koji je prethodno zabunom bacio u unutrašnjost kontejnera i izgubio ravnotežu, te upao kroz otvor" kazali su iz policije.

"Prevezen je vozilom HMP na preventivni medicinski pregled, a prema prvim informacijama s mjesta događaja zadobio je površinske ogrebotine", dodaju.