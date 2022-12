Objavljena snimka velike akcije uhićenja 29-godišnjaka, policija otkrila detalje: 'Privedene su još četiri osobe'

Nakon dva dana intenzivne potrage, jučer je na području Solina uhićen 29-godišnjak koji je automobilom naletio na 20-godišnjeg policajca u Ulici Domovinskog rata u Splitu u noći s utorka na srijedu. Načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske Slobodan Marendić na konferenciji za medije otkrio je detalje velike akcije, a uoči konferencije policija je objavila i snimku uhićenja.

VIDEO Objavljena snimka velike akcije uhićenja 29-godišnjaka

Kako je Marendić istaknuo, osim 29-godišnjaka uhićene su još četiri osobe. Jedna od te četiri osobe, dodaje, uhićena je zbog narušavanja javnog reda i mira.

- Sada je ovdje u Policijskoj upravi i provodimo istraživanje kaznenog djela "Pokušaj ubojstva" - kaže o 29-godišnjaku te dodaje kako će tijekom dana kriminalističko istraživanje biti završeno. Tada će se, naime, znati više i o ulozi drugih uhićenih osoba.

- Od početka do kraja, jako smo vodili računa da postupimo kao policijska služba i nas ne vodi odmazda. Vodila nas je želja da vratimo mir, povjerenje i sigurnost na ulice - kazao je te otkrio kako je pregledano oko 30 objekata.

- Prikupljali smo informacije koje su na kraju ukazale gdje bi se osoba mogla nalaziti - naveo je. Također, potvrdio je kako je tijekom akcije u pojedinim objektima pronađeno nešto droge, no ne kod 29-godišnjaka. Tijekom samog uhićenja, jednog je policajca ugrizao pas koji je bio na lancu.

Ispričao se građanima koji su zbog akcije imali problema u prometu.

- Možda smo izazvali nešto veće gužve u prometu, ispričavam se, ali radilo se o postupanju kojeg smo morali provesti - istaknuo je.

Sada se, pojašnjava, tek obavljaju razgovori, pokušava se rekonstruirati put bijega i gdje se 29-godišnjak zadržavao. Zaključno se osvrnuo na stanje ozlijeđenog policijskog službenika.

- Policijski službenik ima jako teške ozljede i prvi dan je to izgledalo baš ružno, međutim dobro se oporavlja i vjerujem da će on to savladati. Ostavimo liječnicima da to odrade, rade to kako treba - kazao je.

Dvadesetogodišnji policijski vježbenik, podsjetimo, teško je nastradao nakon što se 29-godišnjak nije zaustavio na njegov znak stop. Umjesto da se zaustavi, u punoj je brzini vozilom udario policajca koji je s teškim ozljedama završio u bolnici gdje su mu se liječnici borili za život.

