Nevjerojatna prevara četvorke: Otvorili stotine računa kako bi ostvarili bonus, izvukli iz Lutrije više od milijun kuna

Lukava četvorka iz Hrvatske je lutrije nezakonito uspjela izvući čak 1,35 milijuna kuna. Protiv njih je podignuta i optužnica, a tijekom istrage svjedočilo je 40-ak osoba na čija su imena, bez njihovog znanja otvarani računi.

A priča ide ovako: radnik HŽ-a iz Krapine (48) nagovorio je 54-godišnjakinju, 44-godišnjaka te 46-godišnjaka zaposlenih u Hrvatskoj lutriji u Varaždinu na pronevjeru novca putem više lažnih računa za igre na Hrvatskoj lutriji, prenosi Danica.hr.

Prvookrivljeni je od lipnja 2017. do siječnja 2019. registrirao čak 1890 online korisničkih računa, i to koristeći osobne podatke ljudi bez njihove privole, a sve to kako bi ostvario promo akciju u kojoj bi za uplaćenih minimalno 100 kuna ostvarili 50 kuna bonusa.

Zaposlenicima u Lutriji potom je davao podatke o računima. Drugookrivljena 54-godišnjakinja je nakon toga u Zaboku i Krapini isplatila na lažne račune iznos od 714.187 kuna i taj je iznos podijelila s prvookrivljenim. Isto je učinio i trećeokrivljeni 44-godišnjak u Zaboku i to za iznos od 497.571 kuna, kao i četvrtookrivljeni 46-godišnjak koji je tako izvukao 142.674 kuna u Krapini.

''Primijećeno je kako dolazi do otvaranja većeg broja računa na kojima registrirani igrači odigravaju najčešće kasino igru isključivo s ciljem ostvarivanja prividnog dobitka, a u cilju isplate bonus sredstava. Naime, utvrđen je veći broj slučajeva u kojima igrač stavi jednaki ulog u rulet igri na crveno i crno, te na taj način dolazi do gotovo sigurnog dobitka koji je jednak ulogu i koji se potom može isplatiti.

Utvrdili smo kako je došlo do neobično velikog broja isplata putem prodajnog mjesta, a koje su izvršene s internetskih računa za koje smo sumnjali da su otvoreni korištenjem tuđih osobnih podataka. Interna kontrola Hrvatske lutrije utvrdila oko 1800 takvih računa'', pojasnio je voditelj HL-a na sudu.

Voditeljima u HL-u također je bio sumnjiv i nadimak koji se često koristio, kao i isti broj mobitela te ista e-mail adresa.

''Bitno je naglasiti kako svaki igrač na prodajnom mjestu Lutrije mora predočiti svoje osobne podatke kako bi mu se isplatio dobitak te mora pokazati osobnu iskaznicu'', dodao je svjedok.

Osim njega svjedočilo je i 40-ak osoba na čija su imena otvarani računi, a većina njih za četvorku nikada nije ni čula.

