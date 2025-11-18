Splićanka pritvorena jer je nožem u prsa ubola partnera, a Zagrepčaninu prijavljenom zbog nasilja u obitelji u stanu našli osam kilograma marihuane

Žena (36) sumnjiči se za teški pokušaj ubojstva zbog čega je ispitana na ŽDO Split te je protiv nje pokrenuta istraga. Sumnjiči ju se da je 14. studenog nožem u prsa ubola svog životnog partnera, s kojim se prethodno prepirala i međusobno naguravala. Nožem ga je ubola, jer ga je tvrdi tužiteljstvo, imala namjeru ubiti. Ozlijedila ga je opasno po život, a život mu je spašen zahvaljujući brzoj liječničkoj intervenciji. Nakon što je uhićena i ispitana na policiji i tužiteljstvu, dovedena je pred suca istrage Županijskog suda u Splitu koji joj je odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela i mogućeg utjecaja na svjedoke.

A iza rešetaka bi mogao završiti i 49-godišnjak kojeg je zagrebačka policija počela istraživala zbog nasilja u obitelji i prijetnji 48-godišnjoj članici obitelji, da bi mu na koncu pretragom našla i veće količine - droge. Policajci su mu na vrata pokucali nakon dojave o mogućem nasilju u obitelji i povrede djetetova prava. Kada su došli u stan na području Trešnjevke pretragom su našli veće količine droge, te utvrdili da je tu drogu skrivao u stanu u kojem je živio i maloljetnik. Pretragom stana i spremišta nađeno je osam kilograma marihuane te i paketići u kojima je bilo 174 grama heroina, preša, digitalna vaga...