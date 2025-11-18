Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 44
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
 
BREAKING
'Jako je grunulo. Zvučalo je kao eksplozija plinske boce...a onda sam vidio plamen'
FOTO 200 fotografija užasa: Pogledajte kako je u plamenu nestao Vjesnikov neboder
FOTO Pogledajte katastrofalne prizore iz Zagreba: Ovako jutros izgleda Vjesnikov neboder
Vlasnik Laganini FM-a za Večernji list: 'Naš je kat upravo počeo gorjeti. Noć je bila grozna...'
Dramatični trenuci gašenja požara: 'To može pokazati da je došlo do neke katastrofalne greške...'
FOTO Vatrogasci objavili dramatične fotografije gašenja iznutra: 'Požar se proširio na sve katove, morali smo hitno napustiti objekt'
Poslušaj
Prijavi grešku
ZAVRŠILI IZA REŠETAKA

Splićanka pritvorena jer je nožem u prsa ubola partnera, a Zagrepčaninu prijavljenom zbog nasilja u obitelji u stanu našli osam kilograma marihuane

Foto: PU zagrebačka
1/10
VL
Autor
Ivana Jakelić
18.11.2025.
u 08:33

Pretragom stana i spremišta nađeno je osam kilograma marihuane te i paketići u kojima je bilo 174 grama heroina, preša, digitalna vaga...

Žena (36) sumnjiči se za teški pokušaj ubojstva zbog čega je ispitana na ŽDO Split te je protiv nje pokrenuta istraga. Sumnjiči ju se da je 14. studenog nožem u prsa ubola svog životnog partnera, s kojim se prethodno prepirala i međusobno naguravala. Nožem ga je ubola, jer ga je tvrdi tužiteljstvo, imala namjeru ubiti. Ozlijedila ga je opasno po život, a život mu je spašen zahvaljujući brzoj liječničkoj intervenciji. Nakon što je uhićena i ispitana na policiji i tužiteljstvu, dovedena je pred suca istrage Županijskog suda u Splitu koji joj je odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela i mogućeg utjecaja na svjedoke.

A iza rešetaka bi mogao završiti i 49-godišnjak kojeg je zagrebačka policija počela istraživala zbog nasilja u obitelji i prijetnji 48-godišnjoj članici obitelji, da bi mu na koncu pretragom našla i veće količine - droge. Policajci su mu na vrata pokucali nakon dojave o mogućem nasilju u obitelji i povrede djetetova prava. Kada su došli u stan na području Trešnjevke pretragom su našli veće količine droge, te utvrdili da je tu drogu skrivao u stanu u kojem je živio i maloljetnik. Pretragom stana i spremišta nađeno je osam kilograma marihuane te i paketići u kojima je bilo 174 grama heroina, preša, digitalna vaga...
Ključne riječi
marihuana Nasilje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja