Ovi kućanski uređaji vas špijuniraju: Privatne informacije dijele se s Googleom i Facebookom

Uređaji koji se svakodnevno koriste poput pametnih zvučnika, kamera na vratima, televizora pa čak i perilica rublja špijuniraju obitelji, pokazalo je istraživanje. Otkriveno je da standardni uređaji u kućanstvu "hvataju" i dijele privatne informacije s velikim tehnološkim tvrtkama kao što su Google, Amazon, Facebook i TikTok. Vjeruje se da tvrtke i njihovi poslovni partneri koriste informacije da bi ciljali ljude oglašavanjem na pametnim telefonima i drugim uređajima, piše Daily Mail.

Rezultati koje je objavio Which? pokazuju da tvrtke prikupljaju mnogo više podataka nego što je potrebno da bi proizvod funkcionirao. Proizvodi Google Nest, koji uključuju sigurnosne kamere, pametne zvučnike, kamere za zvona na vratima, sustave za kontrolu grijanja, prikupljaju ogromnu količinu informacija o lokaciji ljudi koji se povezuju putem pametnih telefona koristeći operativni sustav Android. S druge strane, ti isti Nestovi proizvodi prikupljaju puno manje informacija kada se korisnici na njih spajaju putem Appleova iPhonea.

- Nije poznato zašto se prikupljaju dodatni podaci. Međutim, Googleov primarni posao je oglašavanje i marketing, dok se Apple trenutno fokusira na prodaju hardvera - glasi objašnjenje istraživanja. Stručnjaci su promatrali koje su informacije potrebni uređajima za postavljanje računa, koja dopuštenja za podatke zahtijevaju njihove aplikacije i koje aktivnosti marketinške tvrtke prate na tuđim proizvodima. Pametni zvučnici bi trebali slušati samo kada korisnici to žele, ali to nije uvijek tako.

Na primjer, pametni zvučnici Bose dijele korisničke podatke s Metom, matičnom tvrtkom Facebooka. Ezviz pametne kamere i zvona na vratima, koje prodaju veliki trgovci uključujući Argos, imali su daleko najaktivniji softver za praćenje. To je uključivalo dijeljenje informacija s TikTokovom poslovnom marketinškom jedinicom, kao i s Pangleom, vodećom platformom za video oglašavanje, Huaweijem, Googleom i Metom. Svaka marka pametnih kamera i zvona koristila je Googleove usluge praćenja, dok su se Blink i Ring povezali s matičnom tvrtkom Amazon.

Which? je objasnio da su funkcije špijuniranja i praćenja automatski aktivirane prema zadanim postavkama. Potrošači ih mogu isključiti, ali to zahtijeva promjenu postavki i može dovesti do toga da neki aspekti uređaja ili aplikacije više ne rade. Većina izbornika pametnih televizora puna je oglasa, od kojih su neki personalizirani na temelju korisničkih podataka. Istraživanje je otkrilo da LG, Samsung i Sony uzimaju podatke pod gumbom "prihvati sve".

Prema istraživanju, LG je tražio najviše podataka od svih marki perilica rublja, uključujući ime kupca, datum rođenja, e-poštu, imenik s telefonskim kontaktima, točnu lokaciju i telefonski broj. Hoover je tražio kontakte i telefonske brojeve korisnika na Android uređajima. Uz Miele, praćenje precizne lokacije omogućeno je prema zadanim postavkama i potrebno za korištenje njegove aplikacije.

Istraživanje je pokazalo da su podaci, za koje se ljudi najviše brinu da će biti podijeljeni, njihovi kontakti i pozadinska lokacija. Zatim slijede fotografije, broj telefona i točna lokacija. Prema Općim propisima o zaštiti podataka (GDPR), tvrtke moraju biti transparentne u pogledu podataka koje prikupljaju i načina na koji se ti podaci obrađuju. Prikupljeni podaci također moraju biti relevantni i ograničeni na ono što je potrebno za odvijanje obrade. Međutim, razlozi za uzimanje informacija često su preopširni, a tvrtke tvrde da imaju 'legitimne interese'.

- Tvrtke ne bi trebale prikupljati više podataka nego što im je potrebno za pružanje usluge koja se nudi, osobito ako će važne informacije "zakopati" u dugačke odredbe i uvjete. Ured povjerenika za informiranje trebao bi razmotriti ažuriranje smjernica da bi bolje zaštitio potrošače od slučajnog odricanja golemih dijelova vlastitih podataka, a da toga nisu svjesni - rekao je Rocio Concha, direktor politike Whicha?. Proizvođači su tvrdili da su transparentni s kupcima u pogledu upotrebe njihovih podataka. Tvrdili su i da se prikupljeni podaci koriste za poboljšanje uređaja i usluga.

- Google se u potpunosti pridržava primjenjivih zakona o privatnosti i pruža transparentnost našim korisnicima u pogledu podataka koje prikupljamo i načina na koji ih koristimo", rekli su iz Googlea. Iz Amazona su poručili da dizajniraju svoje proizvode da bi zaštitili privatnost i sigurnost svojih kupaca i da bi korisnicima omogućili kontrolu nad njihovim iskustvom. "Nikad ne prodajemo njihove osobne podatke i nikada ne prestajemo raditi na zaštiti njihovih podataka. Podatke koristimo odgovorno da bismo isporučili ono što naši kupci očekuju: proizvode koje vole i koji su uvijek sve bolji", zaključili su iz Amazona.

