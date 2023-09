Koristan savjet: Stručnjaci kažu da nije pametno koristiti mobitel tijekom točenja goriva

Na mnogim benzinskim postajama stoje znakovi upozorenja koji zabranjuju korištenje mobitela tijekom točenja goriva. Naime, mobiteli bi mogli imati dovoljno energije za stvaranje iskre što bi u kombinaciji s plinovima moglo uzrokovati požar. Iako Institut za naftnu opremu SAD-a nikada nije naišao na to da je do takvog incidenta ikada i došlo, opreza nikad dosta, piše Revija HAK.

Opasnost jest teoretska, no naftni div Shell napominje kako nije pametno koristiti mobitel tijekom točenja goriva. Što se tiče same zabrane i naljepnica, one potječu iz vremena kada su se mobiteli uglavnom tek počeli koristiti. Tada su njihove baterije bile znatno veće, a samim time, bio je veći i rizik od nastanka iskri.

