Šostar: Tri su razloga za gužve. Nema teorije da oni dobiju cjepivo

Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ''Andrija Štampar'' Zvonimir Šostar kaže kako se zbog tri razloga stvara gužva na zagrebačkom Velesajmu, gdje se provodi masovno cijepljenje građana.

– Jedan je razlog što se danas ljudi cijepe Pfizerovim cjepivom, drugi je razlog što ljudi dolaze po sat, dva ili tri ranije od zakazanog termina, a treći je što dolaze i oni koji bi se željeli cijepiti, a nisu naručeni. Oni koji nisu naručeni nema šanse da dobiju cjepivo – rekao je Šostar za hrt.hr.

Snimila: Karla Firšt

– Ljudi ne slušaju. Lijepo smo im rekli da dođu 5 do 10 minuta prije termina. Da to rade, ne bi bilo gužve. Neće sigurno biti cijepljeni ranije. I prije 7 sati bilo je već stotinjak ljudi, a mi radimo od 8 sati – dodao je.

Kaže da za poštovanje epidemioloških mjera brine 25 COVID redara i petorica pripadnika civilne zaštite.

– Pokušavamo razrijediti gužvu, ali ljudi ne slušaju – kaže Šostar.

Pfizerovim cjepivom cijepit će se do kraja tjedna. Sutra i prekosutra planira se cijepiti po 4500 ljudi, a u petak 2000.

''Ne dolazite ako niste naručeni''

Oglasili su se i službeno iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ''Dr. Andrija Štampar''. Mole građane da ne dolaze na Zagrebački velesajam ako nisu naručeni za cijepljenje te da ne dolaze prije ugovorenog termina kako bi se izbjeglo stvaranje nepotrebne gužve. Dovoljno je doći pet minuta prije dogovorenog termina te naglašavaju kako cjepiva ima dovoljno za sve naručene.

Poručuju kako građani koji nisu naručeni za cijepljenje, a dođu na Velesajam, neće biti cijepljeni. Građani se pozivaju preko platforme Cijepise.zdravlje.hr ili od liječnika obiteljske medicine i samo će ti građani biti cijepljeni prema rasporedu prijave.

Građani se mole i da održavaju propisani fizički razmak dok čekaju svoj red na cijepljenje. Angažirano je 25 COVID-redara i pet pripadnika civilne zaštite po smjeni koji paze na održavanje razmaka, ali još jedom se apelira na odgovornost građana da štite sebe i druge. Do sada je na Velesajmu procijepljeno gotovo 19.000, a danas će cjepivo primiti još 4500 osoba.

Raspored cijepljenja na Zagrebačkom velesajmu:

Utorak, 20. 4., od 8.00 do 19.00 sati

Srijeda, 21. 4., od 8.00 do 19.00 sati

Četvrtak, 22. 4., od 8.00 do 19.00 sati

Petak, 23. 4., od 8.00 do 13.00 sati