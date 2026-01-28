FOTO Nakon velikog incidenta s bivšim suprugom, naša misica pohvalila se novim partnerom zbog kojeg ne skida osmijeh

Bivša Miss Hrvatske, 40-godišnja Maja Cvjetković divno je iskoristila početak godine za putovanje s partnerom. Naime, na Instagramu je pokazala kako uživa u Vatikanu, a posebnu pažnju privukla je upravo fotka na kojoj pozira u zagrljaju svog partnera, bankara Murata Doyurana. Nakon turbulentnog razdoblja i novih poslovnih uspjeha, Maja se počastila ovim bezbrižnim putovanjem na kojemu nije skidala osmijeh. Maja je sa svojih nekoliko tisuća pratitelja podijelila niz fotografija i videozapisa iz srca Vatikana, no najviše reakcija izazvala je prva fotografija u objavi. Na njoj Maja i njezin partner Murat poziraju zagrljeni na vrhu kupole bazilike svetog Petra. Odjevena u elegantan crni kožni komplet, bivša misica izgledala je senzacionalno. Osim romantične fotografije, Maja je objavila i kadrove veličanstvene unutrašnjosti bazilike, prikazujući njezinu monumentalnu arhitekturu i umjetnička djela. Uz objavu je ostavila i promišljen opis koji otkriva njezin doživljaj ovog posebnog mjesta. "Vatikan - malo mjesto s velikom poviješću. Ne moraš biti vjernik da bi osjetio njegovu umjetnost, simboliku i utjecaj koji je ostavio na svijet", napisala je Cvjetković. Njezini pratitelji bili su oduševljeni prizorom, a ispod objave su se zaredali brojni komentari podrške u obliku srca.

Podsjetimo, 6. kolovoza prošle godine odjeknula je vijest da su se početkom rujna 2024. godine u Palmotićevoj ulici u Zagrebu u kasnim večernjim satima čula prepucavanja i glasni uzvici poduzetnika Andrije Kevića nakon što je ugledao bivšu suprugu koja se tada nalazila u društvu svog novog partnera Murata i kćeri. Jutarnji je tada izvijestio kako je prema kaznenoj prijavi diplomirani pravnik Kević izrekao prijetnje na engleskom jeziku upućene novom Majinom partneru te da ga je udario po glavi. Navodno je tada Cvjetković još uvijek službeno na papiru bila njegova supruga, no u međuvremenu su se razveli. Valja napomenuti i to da bivši supružnici nisu bili zajedno od ožujka 2024. godine.

Poduzetnik Kević branio se riječima kako je Murat, navodno, osoba sumnjive prošlosti te da mu najviše smeta što ima kontakt s njihovom kćeri. Na ročištu je tražio i da se pribave snimke videonadzora koji pokriva parkiralište na kojemu se dogodio incident. Tvrdio je i to da će se tako vidjeti kako se nije dogodilo ono što mu se stavlja na teret. Cijelu priču o incidentu pročitajte OVDJE.

Nakon toga, samo za Večernji list oglasila se Maja te je otkrila pojedinosti: - Duboko sam zgrožena medijskim napisima. Jako je žalosno da nikog ne zanima kako će se to odraziti na maloljetno dijete koje provlače medijski. Iskreno, to je dno dna. A što se tiče toga kako se ja osjećam... Osjećam se odlično, svi smo super. Andrija i ja imamo odličan odnos, Vita provodi vrijeme i sa mnom i s tatom, u sretnoj sam vezi... Životi su nam posloženi i sve se isključivo vrti oko Vite. To je sve što imam za reći. Žalosno je da živimo u društvu u kojem postoji novinar koji tako nešto objavi - iskreno i bez zadrške ispričala nam je bivša misica i manekenka, a danas uspješna poslovna žena. Inače, 2023. godine Cvjetković se domaćim medijima pohvalila kako radi u marketingu Hrvatskog odbojkaškog saveza.