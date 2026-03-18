Zadar dobiva novu gradsku knjižnicu. Erlić: Sa 16.268 korisnika knjižica je prerasla svoje kapacitete

Grad Zadar pokrenuo je inicijalne korake potrebne za realizaciju projekta nove Gradske knjižnice Zadar. – Riječ je o projektu na istoj lokaciji na kojoj se knjižnica nalazi i danas, a cilj je osigurati suvremeni, funkcionalni i dugoročno održiv prostor koji odgovara potrebama grada i njegovih građana – istakli su iz gradske uprave Zadra podsjećajući da su 1999. godine imali 80 jedinica knjiga,a danas 320 tisuća na razini cijele knjižnice iz čega je jasno vidi rast. – Definitivno nam trebaju novi Dječji odjel, novi radni prostori za djelatnike, ali i novi prostori za knjige s kojima sad nemamo kamo, istaknula je Doroteja Kamber-Kontić, ravnateljica Gradske knjižnice Zadar. Sklopljen je ugovor o izradi natječajnog programa za novu Gradsku knjižnicu te provedbu participativnih radionica. Ovaj projektni zadatak obuhvatit će prikupljanje i objedinjavanje stavova svih ključnih aktera - djelatnika knjižnice, stručne javnosti, predstavnika različitih sektora te zainteresiranih građana – ističe se.

– Kroz participativni proces ispitat će se stvarne potrebe prostora i sadržaja – od prometnih i infrastrukturnih pitanja, uključujući parking i uređenje okoliša pa do organizacije unutarnjih sadržaja, novih funkcionalnih cjelina i razvojnih potencijala knjižnice kao suvremenog kulturnog i društvenog središta. Cilj je dobiti jasne, argumentirane i participativno oblikovane smjernice koje će rezultirati kvalitetno pripremljenim programskim zadatkom – kazala je Dina Bušić, pročelnica UO za kulturu i sport. Vrijednost ugovora iznosi 14.900,00 eura bez PDV-a, odnosno 18.625,00 eura s PDV-om, a rok izvršenja je 90 dana od potpisivanja ugovora. Dobiveni natječajni program bit će temelj za sljedeću fazu projekta. Gradu Zadru iznimno je važno da se za novu Gradsku knjižnicu provede javni arhitektonski natječaj, kao transparentan i stručno utemeljen postupak kojim će se osigurati najkvalitetnije arhitektonsko rješenje. Plan je da se procedura javnog arhitektonskog natječaja pokrene u drugoj polovici godine.

– Sa 16.268 korisnika knjižica prerasta svoje kapacitete i plan je da se ide u projektiranje veće Gradske knjižnice na istoj lokaciji. Cijeli konceptom nove knjižnice je nastavak razvoja prostora bivše vojarne Stjepana Radića i poanta je da cijeli taj prostor posvetimo kulturi, mladima i svima onima koji žele koristiti javne prostore knjižnice i Centra za mlade, i da se afirmira cijeli taj prostor u tom pravcu, naglasio je Šime Erlić, gradonačelnik Zadra. – Ovim pristupom Grad potvrđuje opredijeljenost prema otvorenom, participativnom i profesionalnom planiranju jednog od najvažnijih budućih infrastrukturnih projekata u području kulture – istakli su iz gradske uprave.