VIDEO Gondola pala na švicarskom skijalištu i kotrljala se niz planinu

Incident se dogodio danas na švicarskom skijalištu gdje je jedna gondola pala i počela se kotrljati niz planinu. Još uvijek se ne zna koliko je osoba bilo u gondoli, no na snimkama se vidi kako jednu osobu reanimiraju.

Kako javlja portal 20minuten, incident se dogodio između kantonalnih granica Obwaldena i Nidwaldena, a na tom su djelu zabilježeni jaki vjetrovi koji su puhali i brzinom od 84 kilometara na sat. Čitatelji javljaju kako se gondola srušila nedugo nakon 11 sati i to nakon što je prošla srednju stanicu Trübsee. Na terenu je i helikopter koji pomaže u spasilačkoj akciji. Policija je potvrdila incident, no nisu dali nikakve detalje. Više će se znati na konferenciji za novinare koja će se održati u 15 sati.

Žičara Titlis Xpress Trübsee-Stand trenutno je zatvorena zbog jakog vjetra. Ima kapacitet od 2400 osoba na sat. Skijalište je najveće u središnjoj Švicarskoj s ukupno 82 kilometra staza.