U SDP se nakon 7 godina vratio Bojan Glavašević. Dobio poseban zadatak

Bivši pomoćnik ministra branitelja i bivši saborski zastupnik Bojan Glavašević vratio se u SDP. Člansku iskaznicu, kako doznajemo, dobio je još krajem prošle godine, a u najjačoj oporbenoj stranci već ima i nova zaduženja. Kako neslužbeno čujemo u vrhu SDP-a, Glavašević će u stranci obavljati neku vrstu mentorskog posla, točnije radit će edukaciju mladih vijećnika SDP-a (mladih s obzirom na iskustvo) u općinskim, gradskim i županijskim vijećima, a održavat će i medijske treninge saborskim zastupnicima SDP-a kojima je aktualni mandat prvi pa nemaju iskustva u javnim nastupima.

Savjetnik za vanjsku politiku

Educirat će ih i o pisanju zakonskih prijedloga, saborskih inicijativa... Paralelno, Glavašević će savjetovati i predsjednika stranke Sinišu Hajdaša Dončića, i to oko tema iz vanjske politike. Od izvora iz SDP-a čuje se i da Glavašević ove poslove ne radi besplatno, odnosno da je suradnja uspostavljena preko njegove konzultantske tvrtke koju je osnovao prošle godine.

O Glavaševićevu povratku u redove SDP-a počelo se šuškati nakon stranačke izvještajno-tematske konvencije održane krajem siječnja, a na kojoj je bio i on. O kakvom je točno angažmanu riječ, postalo je posebno zanimljivo pitanje na koje, usput rečeno, nisu znali odgovoriti ni neki članovi stranke iz samog stranačkog vrha nakon što je Hajdaš Dončić na jednu od zadnjih sjednica saborskog kluba došao upravo u pratnji Bojana Glavaševića.

Bivši pomoćnik ministra branitelja u mandatu ministra Freda Matića SDP je, podsjećamo, napustio u ljeto 2018. godine nezadovoljan načinom na koji je stranku vodio tadašnji šef Davor Bernardić. Napisao je tada i pismo aktualnom stranačkom vrhu koje je "iscurilo" u medije.

– Nismo uspjeli SDP-u udahnuti novi život, nismo ga ispunili relevantnim političkim sadržajem i nismo ga učinili strankom u koju Hrvatska može vjerovati i na koju se može osloniti, bilo u opoziciji ili na vlasti. To je bila dužnost koju nam je povjerilo članstvo, i to je bilo ono što su građani od nas očekivali. Ne samo da u tome nismo uspjeli, nego smo uspjeli SDP gotovo u potpunosti uništiti kao ideju, kao koncept, kao politički brand – napisao je Glavašević.

Bio je nezavisni u Saboru

Nakon napuštanja SDP-a nastavio je biti nezavisni zastupnik u Saboru, u koji je ušao preferencijalnim glasovima. Isto je ponovio i na izborima 2020., na koje je, kao nezavisni, izašao s tadašnjom zeleno-lijevom koalicijom Možemo. Bio je na zadnjem, četrnaestom mjestu u šestoj izbornoj jedinici te je osvojio najviše glasova na listi, njih 3726, a što je dvostruko više, primjerice, nego što je osvojila Danijela Dolenec, koja je bila prva na toj listi.

Iako je bio u dobrim odnosima s bivšim predsjednikom SDP-a Peđom Grbinom i imao pozive da se vrati u SDP za vrijeme njegova perioda, Glavašević to nije napravio. Nastavio je djelovati unutar saborskog kluba Možemo. Da je otišao, tada se pričalo, u Klubu Možemo jedan službenik ostao bi bez posla. No zato je 2024., baš s Grbinom, dogovorio da kao nezavisni zastupnik bude na SDP-ovoj listi za EU parlament. Dobio je šestu poziciju, osvojio više od 10 tisuća glasova, ali ipak nije uspio postati europarlamentarac.