Zagrepčanin upozorava susjede: Pripazite na svoje automobile, mene je ovo dočekalo

Htio bih samo upozoriti da pazite na svoje automobile, meni su tijekom večeri potpuno razbili stražnji brisač i stražnju tablicu devastirali do te mjere da su i plastiku razbili, a drugu ukrali. Upozorenje je to koje je jedan Zagrepčanin dao susjedima iz ulice Braće Domany, a objavio u kvartovskoj Facebook grupi Srednjaka. Ovo nije prvi put da netko, kako je rekao, ima pik na njegov auto pa je i zamolio osobu koja to čini da prestane nanositi štetu.

Nedavno smo, podsjetimo, pisali i kako na pakiranim automobilima na Knežiji netko diže i trga brisače. "Ja sam ulovila jednog susjeda kako mi trga brisače, snimila sam ga i rekla sam mu da ako još jednom digne da ću ja njegove slomiti. Auto nije nikome smetao", pisalo je u jednom od komentara.