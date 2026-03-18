Slavonska večer u Linzu nagrađena Večernjakovom domovnicom. Banović: 'Ovo nam je veliko priznanje, hvala svima!'

Najprestižnija iseljenička nagrada - Večernjakova domovnica 2026., prošlu je subotu u Bad Homburgu kraj Frankfurta, gdje se je okupilo više od 400 uzvanika i gostiju iz domovine i iseljeništva, te visoki hrvatski politički dužnosnici, već 20. put zaredom dodijeljena je najpopularnijim Hrvatima u iseljeništvu, u više kategorija. Od ukupno 18 uručenih Večernjakovih domovnica, četiri su otišle u Austriju. Jedna od njih u Linz, glavni grad austrijske pokrajine Gornje Austrije, organizatorima "Slavonske večeri", koju je stručni žiri u Bad Homburgu proglasio "Događajem godine". Među onima koji su imali najviše razloga za slavlje bio je inicijator i glavni organizator "Slavonske večeri", Slavonac s austrijskom adresom Žarko Banović, koji je ujedno i predsjednik Kulturno umjetničkog društva (KUD) "Tkanica" u Linzu.

Banović je zajedno sa suprugom Silvijom preuzeo Večernjakovu domovnicu, koju su im na pozornici dvorane prestižnog povijesnog zdanja Kurhausa u Bad Homburgu, uz srdačne čestitke, uručili ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas i Damir Vondraček, član Uprave Vinarije Kutjevo d.d. "Osvojena Večernjakova domovnica za nas je velika čast i priznanje. Hvala svima koji su glasali za nas. Hvala žiriju, koji je prepoznao da se radi o najposjećenijem hrvatskom događaju u Linzu. Slavonska večer, koja promiče hrvatsku kulturu u Austriji i šire, s posebnim naglaskom na očuvanje i promicanje slavonske kulturne baštine, nastala je prije deset godina. Ove godine će biti 9. po redu, jer zbog epidemije korone jedna nije mogla biti održana. Uvijek se održava treći vikend u mjesecu listopadu, a ulaznice se rasprodaju u samo dva do tri sata", rekao je za Večernji list Žarko Banović i naglasio:

"Slavonska večer je naša najveća godišnja kulturna manifestacija koju smo osmislili moja supruga Silvija i ja. Ona je dala ime, a ja se pobrinuo za zabavu. I tako je iz skromne zabave ova Večer prerasla u Događaj godine, nagrađen vrlo cijenjenom Večernjakovom domovnicom". Na upit što za inicijatora i organizatora Slavonske večeri znači Večernjakova domovnica, Žarko Banović je rekao: "Jako smo ponosni da smo nagrađeni i postali Događaj godine među Hrvatima u iseljeništvu. To je potvrda da je prepoznato i nagrađeno naše promicanje hrvatske kulturne baštine u Austriji i da smo na pravom putu, putu jačanja veza između Hrvata u iseljeništvu i domovine. Naše zajedništvo koje njegujemo i briga za mlade, posebno su nam važni".

Inicijator i glavni organizator Slavonske večeri u Linzu je naglasio kako kroz tradicijsku glazbu, ples i običaje, te gastronomiju, Slavonska večer u Linzu okuplja brojne posjetitelje ne samo iz hrvatske zajednice nego i znatno šire, čime se jača prepoznatljivost hrvatskog identiteta i doprinosi promociji Republike Hrvatske i njegove ravne Slavonije u Austriji. "Njegujemo plesove Slavonije, Baranje, a u planu nam je i promocija Srijema. Imamo više od 50 plesačica i plesača. Najmlađi ima samo 3 godine, a najstariji 25", rekao je Banović. Banović, ponosni Slavonac iz Sikirevaca, čija je supruga Silvija Vinkovčanka, podsjetio je da je i KUD "Tkanica" iz Linza, na čijem je on čelu, prošle godine također nagrađen Večernjakovom domovnicom, kao najuspješnija hrvatska udruga u hrvatskom iseljeništvu.

"Naša udruga ima puno mladih članova. Mnogo je djece hrvatskih roditelja rođeno u Austriji. Svejedno je naš službeni jezik u KUD-u-hrvatski. A naš glavni moto - Folklorom za bolje sutra", napomenuo je Banović, šef KUD-a Tkanica i inicijator i organizator Slavonske večeri. "Ono što nam je posebno važno je da čuvamo i njegujemo hrvatsku kulturu i jezik među mlađim generacijama Hrvata u Austriji, kroz plesove, humanitarni rad i sudjelovanje na Smotrama folklora i drugim manifestacijama u Hrvatskoj i Austriji", rekao je Banović. Banović je prepoznatljiv po slavonsko-šokačkom šeširu, kojeg obično nosi, kako kaže, tamo gdje može i gdje mu dozvole. Naravno, uz svečanu, slavonskim ručnim radom ukrašenu košulju. U Bad Homburgu su mu dozvolili.

Kako je rekao inicijator i organizator Slavonske večeri u Linzu i čelnik KUD "Tkanica", sa svojom suprugom već deset godina živi u Austriji. Prethodno su 10 godina živjeli upravo u okolici Bad Homburga u Njemačkoj. Tako mu je Večernjakova domovnica postala dvostruka poveznica s ovim elitnim njemačkim gradom nadomak Frankfurta. Banović je posebno istakao izuzetno blisku i uspješnu suradnju s hrvatskim Veleposlanstvom u Beču i veleposlanikom Republike Hrvatske u Austriji Danielom Glunčićem. "Hvala veleposlaniku Glunčiću koji prati naš rad i dolazi u Linz i Gornju Austriju na naše priredbe. Slavonska večer je naša najveća godišnja priredba i veleposlanik Glunčić obavezno nas posjeti kada se ona održava. Ali dolazi i na priredbe koje organizira KUD Tkanica, i zato mu veliko hvala. On nam je postao naš prijatelj. Volimo ga i cijenimo, jer je čovjek iz naroda i za narod!", rekao je Banović.

Ono što je Banoviću također bilo posebno važno istaći, bila je zahvala ljudima, bez čijeg angažmana, kako je naglasio, ne bi bilo Slavonske večeri na ovoj razini, da je nagrađena Večernjakovom domovnicom i proglašena Događajem godine. "To su moja supruga Silvija, moj bađo Nevenko sa suprugom, obitelji Marić, Galović, Lukić, Dubravčić, te sponzori Tomić, Dominko Jozić i ostali koji nas podupiru i pomažu. Ispričavam se koga nisam, ovako na brzini naveo, ali i svima njima veliko, ljudsko hvala. Svi oni su uvijek stali iza nas, prepoznali što radimo i velika su nam podrška. Zato je ova Večernjakova domovnica i njihova nagrada", poručio je Žarko Banović, inicijator i organizator Slavonske večeri u Linzu.

Na naš upit gdje će po povratku u Linz biti pohranjena Večernjakova domovnica, Banović nam je odgovorio: "Već smo osvojili puno nagrada, ali imamo lijepo mjesto i za Večernjakovu domovnicu". Veleposlanik Daniel Glunčić je za Večernji list rekao: "Presretan sam i ponosan da su i predstavnici hrvatske zajednice u Austriji se pokazali izuzetno uspješnim i popularnim u hrvatskom iseljeništvu. Svim dobitnicima Večernjakove domovnice, srdačne čestitke". I što na kraju reći nego i naše čestitke marljivim i upornim Slavoncima, koji su postali sakupljači Večernjakovih domovnica. U dvije godine zaredom, sada su već dvije u njihovim vitrinama.