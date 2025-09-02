Sokol: O prekidu trudnoće ne odlučuje EU, nego svaka država zasebno

- Pitanje prekida trudnoće i prava na život je nadležnost država članica. Dakle, to nije nadležnost Europske unije koja nema ovlasti ta pitanja regulirati, financirati ili podržavati. U području zdravstva, koje pokriva i pitanje prekida trudnoće, EU može samo podržavati postojeće politike država članica i ne može im nešto nametati, a ovdje se radi upravo o pokušaju da se zaobiđu zakonska ograničenja u nacionalnim državama, konkretno u Hrvatskoj, i da se preko europskih institucija pokuša pristisnuti države članice da naprave nešto što bi neki htjeli. A tu se radi prvenstveno o ljevičarima – kaže za Večernji list HDZ-ov zastupanik u Europskom parlamentu Tomislav Sokol, komentirajući govor koji se Severina održala u Bruxsellesu, gdje su Europskoj komisiji predani potpisi građanske inicijative "My Voice, My Choice".

Cilj je svim ženama u Europskoj uniji osigurati pravo na dostupan, siguran i besplatan prekid trudnoće. Sokol ističe da se radi o europskoj građanskoj inicijativi koje, prema Lisabonskom ugovoru, mogu Europskoj komisiji predlagati donošenje ili izmjene zakona kada prikupe najmanje milijun potpisa na razini cijele Europske unije. To onda europske institucije, prvenstveno Europsku komisiju, obvezuje da razmotre prijedloge i u određenom roku odluče hoće li pokrenuti zakonodavnu inicijativu ili neće. Tih milijun potpisa u EU je ekivalent 10.000 ljudi u Hrvatsko gleda li se ukupan broj stanovnika.

- Te inicijative može organizirati bilo tko, nevladine udruge, pojedinci... To nije službena inicijativa samih europskih institucija. Članice EU pitanja prekida trudnoće imaju regulirana na razne načine i pritom postoje ogromne razlike, a EU nema mogućnost to ujednačiti. Europska unija priznaje tu različitost. Kad su se određivale nadležnosti, upravo je i bila ideja da određena područja o kojima ne postoji konsenzus na europskoj razini, ostanu u nadležnosti država članica, a ne da se na silu iz Bruxsellesa pokušaju nametati rješenja – ističe Sokol. Ovdje se, smatra, zapravo radi o pokušaju da se preko građanske inicijative i europskih institucija napravi pritisak na države članice i nametnu određena rješenja za koje lijeve političke snage na razinama svojih država nemaju snagu da ih nametnu. - Ideja da bi Bruxselles nametao neke stvari oko kojih ne postoji konsenzus na razini EU, jednostavno ne može proći. U Europskom parlamentu smo imali mnogo rasprava na tu temu, ljevičari često stavljaju na dnevni red prekid trudnoće, no oko toga ne postoji konsenzus. Hrvatska regulativa je na snazi još od 70-ih godina, znači nije ju donijela postojeća vlast, nego su je donijeli još komunisti. U cijeloj priči je problematično i to što se briselska pozornica koristi da se ocrni vlastita država, da se o njoj govori negativno i da se preko europskih medija pokušavaju postići ljevičarski politički ciljevi, to no nije nešto na što se nismo navikli, nažalost. Preko Bruxsellesa se pokušavaju progurati neke stvari koje se ne mogu preko nacionalnih država jer ne postoji većina koja bi podržala to što oni žele. U Europskom parlamentu sigurno ne postoji većina koja bi prihvatila da EU državama članicama nameće nešto što one same reguliraju na različite načine – zaključuje Sokol.

Govoreći na konferenciji u Bruxsellesu, Severina je istaknula da će se vidjeti hoće li Europski parlament biti na "pravoj strani povijesti ili na krivoj". - Imam jednu pjesmu koju sam napisala i zove se ‘Ja samo pjevam’. Ali osim što pjevam, vrlo često i govorim. Možda to i nije dobro za mene, kao što mi neki dobronamjerni ljudi kažu da se ne petljam u ovakve stvari, da to nije dobro za karijeru. Ali meni je to neshvatljivo. Nikada nisam razmišljala na taj način – rekla je.