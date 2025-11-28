Šok na istoku Hrvatske: Odgajateljica dijelila pornografske snimke djece?

U jednom dječjem vrtiću na istoku Hrvatske uhitili su odgajateljicu jer se sumnja da je širila snimke dječje pornografije, doznaju 24sata koje su odgovore potražili od nadležnih instituacija, no tek je gradsko poglavarstvo koje je osnivač toga vrtića poslalo službenu izjavu da je ta dojava točna. Odgojiteljica je, kako pišu, mlađe životne dobi, a uhićena je zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela upoznavanja djece s pornografijom. U istražnom zatvoru je od 4. studenoga. Neslužbeno se doznaje da su kod nje pronađene fotografije djece u dobi od 12 do 14 godina koje su fotografirane u neprimjerenim pozama. Fotografije je navodno proslijeđivala i objavljivala na internet stranicama pedofilskog sadržaja. Zbog zaštite djece, sve informacije o slučaju su tajne pa zasada nije poznato je li objavljivala i fotografije djece koje čuvala.

U priopćenju grada koji je osnivač stoji da je ženska osoba uhićena, te da je radila kao odgajatelj u vrtiću, a osnovana je sumnja da je činila nedozvoljene radnje i tako oštetila maloljetnu vrtićku djecu. Određen joj je istražni zatvor, a uhićena je 4. studenog. Održan je sastanak s roditeljima djece iz skupine koju je odgajateljica vodila. Inače, osnivač vrtića i lokalna samouprava sve o tome saznali su iz dopisa koji je pristigao sa suda, a radi se o službenoj obavijesti o uhićenju i provođenju daljnje istrage. Trenutno je odgajateljica u pritvoru, a u vrtiću se vodi kao da je na bolovanju. Vrtić je pokrenuo postupak izvanrednog otkazivanja ugovora o radu.

Priopćenje osnivača vrtića:

"Odgojiteljica je 4. studenoga 2025. godine izostala s radnog mjesta bez da je o tome obavijestila voditeljicu. Služba administracije vrtića, provjerom u sustavu e-Zdravstveno, utvrdila je da je odgojiteljica privremeno nesposobna za rad, budući da je evidentirana liječnička doznaka za bolovanje. Vrtić je dana 26. studenoga 2025. od nadležnog suda zaprimio obavijest u kojoj se navodi da je odgojiteljici određen istražni zatvor u trajanju od mjesec dana, počevši od 4. studenoga 2025., zbog postojanja osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela upoznavanja djece s pornografijom iz članka 165. stavka 1. Kaznenog zakona/11., te da istražni zatvor osumnjičenici traje do 4. prosinca 2025., kada će nadležno tijelo odlučivati o njegovu eventualnom produljenju ili ukidanju. Nakon dobivanja obavijesti suda, vrtić je kontaktirao roditelje djece iz skupine te zakazao roditeljski sastanak za dan 27. studenoga 2025. u 16:00 sati kako bi ih obavijestio o situaciji, u mjeri u kojoj je to dopušteno s obzirom na odredbe Zakona o kaznenom postupku. Isto tako, roditeljima je osigurana komunikacija s upravom i stručnom službom vrtića te im se pruža kontinuirana podrška. Odgojiteljica se trenutačno i dalje nalazi na bolovanju. Po zaprimanju službene obavijesti suda i utvrđenju osnove za izvanredni otkaz, vrtić je pokrenuo postupak izvanrednog otkazivanja ugovora o radu" piše u dopisu, a u nastavku stoji i kako "vrtić strogo provodi sve zakonom propisane sigurnosne provjere pri zapošljavanju odgojitelja, te dokumentacija tražena za natječaj za odgojitelje uključuje uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak, potvrdu Hrvatskog zavoda za socijalni rad da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta. Nakon sklapanja ugovora o radu, vrtić dodatno traži i posebna uvjerenja Ministarstva pravosuđa prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i to provodi dosljedno za svaku osobu koja ulazi u radni odnos." napisali su.

U nadležnoj PU kažu nisu u mogućnosti iznositi eventualna postupanja kada su u pitanju djeca i mladi, prvenstveno se rukovodeći načelom tajnosti postupka, kao i zaštitom prava i dobrobiti djece, dodaju 24sata