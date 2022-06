Šokantan slučaj iz Splita: Uselio im se u stan, ne plaća režije, a obije bravu svaki put kad ju promijene

Emisija Provjereno na Novoj TV večeras donosi nevjerojatan slučaj iz Splita gdje se nepoznati muškarac uselio u stan i ne želi otići.

Stan se nalazi u centru grada s urednim papirima, no bez obzira na to dvije sestre ne mogu do njega jer ni nakon čak devet uhićenja muškarca one nisu uspjele riješiti problem.

- Mislim, nije mi jasno da mi u ovakvoj državi živimo, da njega štiti u svim segmentima, a nas jednostavno ne doživljavaju uopće - kazala je Anamaria Malger Petrić.

Radi se o stanu koji je u vlasništvu obitelji već pet generacija, odnosno 130 godina kada je pradjed Aanamarije i Elde kupio tek izgrađenu kamenu zgradu u centru Splita.

- Bio je u posjedu mog pradjeda i nakon završetka Drugog svjetskog rata u njega su useljeni stanari. To je tada bio takav običaj, protiv volje vlasnika stana - navodi Malger Petrić te objašnjava kako je u njemu otada živjela obitelj koja uživa status zaštićenog najmoprimca.

Plaćaju li režije i najam utvrđen zakonom, takvi stanari mogu tamo živjeti do kraja svog života. Stanar koji se nalazio u njihov stan u Splitu izgubio je 2019. godine status zaštićenog najmoprimca zbog neplaćanja režija, zbog čega su sestre pokrenule ovrhu te dobile rješenje o deložaciji.

Dolaskom do zgrade, taj najmoprimac se nije tamo nalazio, već su kasnije saznale da već nekoliko mjeseci on tamo više ne živi, a tamo se nalazio netko njima u potpunosti nepoznat.

- Osoba koja je tu protuzakonito po bilo kojoj osnovi zatečena, a nije bila u nikakvim sudskim papirima i procesima, tu je nalazimo i ona odbija napustit stan - objašnjava Malger Petrić.

U čak devet navrata policija ja intervenirala i privodila muškarca. Mijenjane su i brave, no nakon što muškarac izađe iz pritvora, svaki puta on ponovno obije bravu te se vraća u stan. Ne plaća ni režije, pa ih moraju one plaćati.

- Ukoliko se on samo useli, tada je po meni dosta teško ishoditi nekakvu policijsku zaštitu u kaznenom postupku i slično. Zapravo se tada zaštita svodi na nekakvu inicijativu i privatne postupke u vidu pokretanja parničnih postupaka, dopuštene samopomoći, a sve je to jedan angažman koji pada na teret vlasnika - objašnjava Boris Makarović.

