Šok u Grčkoj: Neonacist Michaloliakos iz zatvora u kućni pritvor

Nikos Michaloliakos, vođa grčke ekstremno desne stranke Zlatna zora, pušten je iz zatvora iako nije odslužio ni polovicu svoje kazne. Prema izvješćima državnih medija, 67-godišnji poricatelj holokausta ostatak svoje 13-godišnje zatvorske kazne provest će u kućnom pritvoru, nakon što je pravosudno vijeće prihvatilo zahtjev za puštanje na temelju zdravstvenih razloga, piše BBC.

Njegovo puštanje izazvalo je oštre reakcije na političkoj ljevici. Brojne stranke smatraju da pravosuđe nije smjelo pokazati milost prema čovjeku koji simbolizira ekstremizam, nasilje i mržnju.

Ovo nije prvi put da je Michaloliakos izašao iz zatvora nakon što je 2020. godine osuđen zbog niza nasilnih napada koje su provodili pripadnici Zlatne zore. Podsjetimo, stranka je proglašena kriminalnom organizacijom odgovornom za ubojstvo antifašističkog glazbenika, pokušaje ubojstava egipatskih ribara i napade na političke protivnike, uključujući komuniste. U svibnju 2024. kratkotrajno je bio pušten na slobodu, no zbog neprimjerenog ponašanja vraćen je natrag u zatvor, navodi agencija AFP.

Michaloliakos je osnivač stranke koja je u grčkoj politici stekla značajnu podršku tijekom ekonomske krize, zauzevši treće mjesto na parlamentarnim izborima 2012. zahvaljujući oštroj antiimigrantskoj i nacionalističkoj retorici.

Poznat po radikalnim stavovima, često je isticao simpatije prema nacizmu, a na skupovima nije skrivao nacistički pozdrav. Iako je Zlatna zora negirala da je riječ o neonacističkoj organizaciji, njihova simbolika i djelovanje govore suprotno. S njim su na sudu završili i brojni bivši saborski zastupnici, koji su zajedno s Michaloliakosom proglašeni krivima za sudjelovanje u vođenju kriminalne organizacije.

Grčka stranka Nova ljevica poručila je da ovakva odluka "predstavlja ozbiljan udarac kolektivnoj memoriji i borbi za demokraciju i pravdu", dodajući da pravosuđe ne smije slati poruku nekažnjivosti onima koji su širili fašizam i mržnju. Slično se oglasila i Komunistička partija Grčke (KKE), pozvavši na poništenje odluke, uz poruku da "zločini Zlatne zore ne zastarijevaju u svijesti građana, posebno mladih generacija".