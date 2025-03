Snježana Hrupek-Šabijan nova je predsjednica Visokog kaznenog suda (VKS), odlučilo je Državno sudbeno vijeće (DSV) na sjednici održanoj 27. ožujka. Imenovana je na mandat od četiri godine, mandat joj počinje 1. travnja 2025., a na čelu VKS-a zamijenit će Željka Horvatovića, koji je predsjednik VKS-a bio zadnje četiri godine. Sutkinja Hrupek-Šabijan bila je Horvatovićeva zamjenica, a na VKS-u je od 2019. Prije toga je bila predsjednica Županijskog suda u Varaždinu. S obzirom na to da je upravo ona izabrana među kandidatima koji su se javili na natječaj, moglo bi se reći da se DSV očito odlučio za politiku kontinuiteta.

VKS je žalbeni sud, što znači da rješavaju žalbe, a to se ne odnosi samo na nepravomoćno okončane postupke. Jer osim žalbi na nepravomoćne presude rješavaju i žalbe na istražne zatvore, odlučuju o zahtjevima za izdvajanjem nezakonitih dokaza ili pak o zahtjevima za premještanjem mjesne nadležnosti. Osnivanje VKS-a svojevremeno je pratio niz prijepora u pravnoj javnosti, jer je nemali broj onih koji smatraju da je njegovim osnivanjem Vrhovni sud razvlašten. Propitivalo se i je li osnivanje VKS-a u skladu s Ustavom, što je presjekao Ustavni sud, odlučivši da je. Zamišljeno je da ima 15 sudaca i četiri sudačka vijeća, no u startu ih je bilo izabrano njih 11, pa je i VKS mučilo što i druge sudove: manjak sudaca, daktilografa, stručnih savjetnika... S druge strane, osnivanje VKS-a trebalo je i rasteretiti Vrhovni sud koji se sada uglavnom bavi revizijama.

DSV je odlučio i da će javni poziv za novog predsjednika(cu) Vrhovnog suda objaviti u idućem broju Narodnih novina te na mrežnim stranicama DSV-a. Taj sud nakon smrti Radovana Dobronića vodi Gordana Jalšovečki, koja se predsjedniku Vrhovnog suda, bila zamjenica. No on je na toj funkciji samo privremeno do izbora nove čelne osobe, a nakon odluke DSV-a da privremeno vodi Vrhovni sud, kazala je da se nema namjeru javiti na javni poziv.