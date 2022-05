Snimka rastužila mnoge: Pogledajte što je pas radio dok mu je vlasnik bio na poslu

Psi diljem svijeta ostaju sami kod kuće dok su njihovi vlasnici na poslu. Poznato je da je pas najbolji čovjekov prijatelj, a da je to uistinu tako pokazuje snimka koja je rastužila mnoge.

Na Redditu je, naime, objavljena snimka psa koji je ostao sam kod kuće, a zbog usamljenosti je uzeo tenisicu svoga vlasnika i spavao s njom. Video je odmah postao viralan te ga je komentiralo više od 1.200 ljudi.

'To mi je slomilo srce. Potreban mu je prijatelj, izgleda tako usamljeno', 'Mislim da ne bi mogao ići na posao nakon što sam vidio ovo', 'To je to, nikad više ne ostavljam svog psa samog', samo su neki od brojnih komentara.

Članak je izvorno objavljen u srpnju 2020. godine.