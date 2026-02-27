Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 147
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SEZONSKI RITAM

Studija pokazala: Kvaliteta sperme najveća je ljeti, a najniža zimi

sperma
VL
Autor
Vedran Balen
27.02.2026.
u 13:27

Znanstvenici su otkrili da razine pokretljivosti spermija ostaju slične u različitim klimatskim uvjetima, ali se mijenjaju ovisno o godišnjem dobu

Kvaliteta sperme najviša je tijekom ljeta, dok je najniža zimi, pokazalo je novo istraživanje znanstvenika iz Ujedinjenog Kraljevstva, Kanade i Danske. Istraživači su analizirali uzorke sjemena 15.581 muškarca u dobi od 18 do 45 godina iz Danske i američke savezne države Floride. Rezultati su pokazali da je pokretljivost spermija – njihova sposobnost učinkovitog kretanja – bila dosljedno najviša u lipnju i srpnju, i to u oba promatrana područja, prenosi BBC.

Razumijevanje tih sezonskih obrazaca moglo bi unaprijediti postupke liječenja neplodnosti, jer bi se terapije i dijagnostička testiranja mogla vremenski bolje prilagoditi parovima koji pokušavaju začeti dijete. Studija, objavljena u znanstvenom časopisu Reproductive Biology and Endocrinology, sugerira da razine pokretljivosti spermija ostaju slične u različitim klimatskim uvjetima, ali se mijenjaju ovisno o godišnjem dobu. Najniže vrijednosti zabilježene su u prosincu i siječnju, iako je na Floridi toplo tijekom cijele godine.

Znanstvenici pritom nisu uočili promjene u ukupnoj koncentraciji spermija – odnosno njihovu broju u sjemenu – niti u volumenu ejakulata, bez obzira na sezonu. To znači da se broj proizvedenih spermija ne mijenja tijekom godine, ali njihova sposobnost kretanja varira. Rezultati upućuju na to da sezonski čimbenici mogu imati veći utjecaj na mušku plodnost nego same temperaturne razlike.

Prosječna optimalna temperatura testisa, gdje se spermiji stvaraju i pohranjuju, trebala bi biti dva do četiri stupnja niža od prosječne tjelesne temperature od 37 stupnjeva Celzija. Svako veće odstupanje može negativno utjecati na pokretljivost spermija, a time i na plodnost. Profesor Allan Pacey sa Sveučilišta u Manchesteru, jedan od autora studije, istaknuo je kako su znanstvenici bili iznenađeni sličnošću sezonskog obrasca u dvjema potpuno različitim klimama.

– Čak i na Floridi, gdje su temperature stabilno visoke, pokretljivost spermija doseže vrhunac ljeti, a pada zimi, što upućuje na to da sama vanjska temperatura vjerojatno nije jedini uzrok tih promjena – rekao je Pacey. Dodao je kako istraživanje naglašava važnost uzimanja u obzir sezonalnosti pri procjeni kvalitete sjemena. – Ovi rezultati produbljuju naše razumijevanje muškog reproduktivnog zdravlja i mogli bi pridonijeti boljim ishodima liječenja neplodnosti – zaključio je.

Neviđena Trumpova odmazda šokirala Amerikance: Naredio masovnu čistku agenata koji su ga špijunirali
Ključne riječi
reprodukcija oplodnja sperma

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!