Kako zaista izgleda naš intimni život: Prosjek je dvaput tjedno, a želje su veće

Iako se o toj temi još uvijek nerado govori, novo istraživanje napokon je bacilo svjetlo na intimni život stanovnika Ujedinjenog Kraljevstva. Stručnjaci iz lanca drogerija Superdrug anketirali su 2.000 seksualno aktivnih odraslih osoba diljem zemlje o tome koliko često imaju spolne odnose – i koliko često bi željeli. Rezultati su pokazali jasan „jaz u zadovoljstvu”. U prosjeku, ispitanici imaju 105 seksualnih susreta godišnje, što je otprilike dvaput tjedno. No idealna učestalost, prema njihovim željama, iznosi 144 puta godišnje – odnosno oko tri puta tjedno.

„U Velikoj Britaniji naš intimni život prolazi kroz veliku transformaciju. Željeli smo doznati jesu li ljudi zadovoljni svojim seksualnim životom”, poručuju iz Superdruga, prenosi Daily Mail. Većina ispitanika priznala je da nije zadovoljna učestalošću odnosa. Samo 22 posto žena i 26 posto muškaraca izjavilo je da su „uvijek” zadovoljni količinom seksa koju imaju.

Podaci dolaze iz izvješća Great British Sex Report 2026, koje je pokušalo sagledati kako će izgledati intimni život Britanaca ove godine. Osim stvarnih navika, istraživanje je obuhvatilo i želje, očekivanja te razloge mogućih promjena u ponašanju i stavovima prema seksu. Rezultati pokazuju da je takozvani „jaz u zadovoljstvu” posebno izražen kod muškaraca. Gotovo 40 posto njih navelo je da bi idealno željeli imati spolne odnose dva do tri puta tjedno.

Izvješće je također pokazalo da tek svaki treći ispitanik uvijek doživi orgazam tijekom odnosa s partnerom. I ovdje su razlike među spolovima znatne. Muškarci gotovo dvostruko češće prijavljuju redoviti orgazam – njih 48 posto navodi da ga uvijek doživi tijekom partnerskog seksa, dok to isto kaže tek 24 posto žena. Unatoč tome što mnogi priželjkuju češće odnose, stručnjaci upozoravaju da bi fokus trebao biti na kvaliteti, a ne kvantiteti. Trenerica za seks i odnose Gemma Nice ističe kako je primjetan pomak prema svjesnijem i promišljenijem pristupu intimnosti.

- Sve je veći naglasak na stvaranju prostora za istraživanje bliskosti. Kako dobrobit postaje važnija mlađim generacijama, tako se i u spavaću sobu unosi više svjesnosti – usporavanje, prisutnost i osvještavanje vlastitih osjećaja - objašnjava Nice. Takav zaokret, dodaje, mogao bi značiti manje usputnih susreta i više smislenih veza, vođenih potrebom da se osoba osjeti viđenom, saslušanom i istinski povezanom. Intimnost više nije samo fizički čin, nego iskustvo s emocionalnim i mentalnim značenjem. Ljudi su, kaže, sve sigurniji u izražavanju svojih potreba i postavljanju granica, a pritom daju prednost odnosima koji podupiru njihovo zdravlje i sreću.

Ne treba zanemariti ni prirodnu sklonost novome. Isprobavanje novih stvari može potaknuti lučenje dopamina i serotonina, hormona zaslužnih za osjećaj ugode, čineći iskustvo uzbudljivijim. Upravo takva promjena rutine može ponovno probuditi želju, produbiti povezanost i održati intimnost svježom.