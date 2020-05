Snimio misteriozno svjetlo na nebu: Izbezumio sam se, što je to?

Neobičan leteći objekt snimljen je iznad britanskog grada Torquay u Devonu u ponedjeljak, a nakon što je snimka objavljena na Facebooku pojavile su se brojne teorije.

Osoba koja je snimila video smatra kako je riječ o NLO-u.

– Jeste li vidjeli NLO? Vidio sam jako svjetlo na nebu kako se kreće vrlo brzo. Prvo sam pomislio da je zvijezda padalica ili avion, no oni imaju crvena svjetla. Zbog toga sam odlučio snimiti. Moja kamera nije snimila zvijezde koje su se također vidjele, no kad sam približio snimku, izbezumio sam se. Ima li tko ideju što sam to uhvatio kamerom? – upitao je autor videa u Facebook grupi Spotted Torquay.

Mnogi su se u komentarima složili s njim da bi mogla biti riječ o NLO-u. No, bilo je i onih puno realnijih.

– Vjerojatno je satelit. Vidim ih kako lete po nebu stalno – jedan je komentar.

– To je bio helikopter. I ja sam vidio svjetlo, ali sam ga i čuo – drugi je komentar.