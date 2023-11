Zabijelilo se Sljeme: Snijeg stiže i u druge dijelove zemlje, DHMZ proglasio crveni meteoalarm za jug Hrvatske

Državni hidrometeorološki zavod najavio je za subotu većinom oblačno s mjestimičnim oborinama, dok će u gorju biti snijega. Isto tako, navode kako bi snijeg mogao pasti i u nekim nizinama. Za područje Velebitskog kanala i Srednje Dalmacije su izdali crveno upozorenje.

- Ujutro i dio prijepodneva većinom oblačno s mjestimičnim oborinama, kišom, u gorju snijegom, a malo susnježice ili snijega može pasti i u nekim nizinama. Potom prestanak oborine i smanjenje naoblake. Sjeveroistočnjak kojeg već ima u gorju zapuhat će i u nizinama, a bit će većinom umjeren, u višim predjelima jak i vrlo jak - navodi Državni hidrometeorološki zavod u prognozi za subotu.

Svi oni koje pak veseli snijeg i ne mogu ga dočekati, razveselit će vijest kako je već napadao na Sljemenu. S druge strane, na Jadranu će biti jaka i vrlo jaka bura i sjeverni vjetar, mjestimice s orkanskim udarima. Najviša dnevna temperatura od 2 do 7, duž obale i na otocima između 9 i 13 °C.

Foto: DHMZ

Izdano crveno i narančasto upozorenje za pojedine dijelove Hrvatske

Upaljen je i crveni meteoalarm za područje Velebitskog kanala i Srednje Dalmacije.

- Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - upozoravaju iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Oprez zbog vremena je nužan i na sve one koji žive na području Riječke regije, Zapadne obale Istre, Kvarnera i Kvatrića, Sjeverne Dalmacije i Južne Dalmacije. DHMZ je za te dijelove Hrvatske izdao narančasto upozorenje zbog jačine vjetra.

- Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - napominju.

Prognoza za nedjelju

Što se tiče prognoze za nedjelju, DHMZ, navodi kako će u unutrašnjosti zemlje biti promjenjivo sa sunčanim razdobljima uz mogućnost lokalnih pljuskova snijega.

- Na Jadranu će prevladavati sunčano vrijeme, a više oblaka uglavnom mjestimice ujutro, zatim danju na otvorenom moru. U unutrašnjosti sjeverni i sjeverozapadni vjetar, većinom slab do umjeren, na istoku te u unutrašnjosti Dalmacije i jak. Na Jadranu jak i vrlo jak sjeverni vjetar i bura u slabljenju i navečer u okretanju na jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od -6 do -1, na Jadranu od 1 do 6 °C. Najviša dnevna od 3 do 8 u unutrašnjosti te između 8 i 12 °C duž obale i na otocima - navode.

Znatna količina arktičke hladnoće kreće se prema istočnoj, središnjoj i jugoistočnoj Europi, a najhladnije će biti tijekom vikenda te početkom sljedećega tjedna. Temperature će biti niže od 8 do 12 stupnjeva Celzijevih. Najhladnije će biti na jugu Europe gdje će se nad Balkanom nadviti snažna zimska oluja koja će donijeti veće količine snijega na području od Rumunjske do Ukrajine, najavljuje Severe Weather Europe. Hladno razdoblje nastavit će se do kraja studenoga.