Arktička hladnoća stiže u Europu: Najgore će biti na Balkanu, past će do pola metra snijega

Značajna količina arktičke hladnoće kreće se prema istočnoj, središnjoj i jugoistočnoj Europi, a najhladnije će biti tijekom vikenda te početkom sljedećega tjedna. Temperature će biti niže od 8 do 12 stupnjeva Celzijevih prosjeka. Najhladnije će biti na jugu Europe gdje će se nad Balkanom nadviti snažna zimska oluja koja će donijeti veće količine snijega na području od Rumunjske do Ukrajine, najavljuje Severe Weather Europe. Hladno razdoblje nastavit će se do kraja studenoga.

Hladno vrijeme koje dolazi s Arktika stići će prvo do Grčke, a zatim će ojačati prema Bugarskoj, Rumunjskoj, Moldaviji i Ukrajini sa subote na nedjelju gdje će pasti veća količina snijega. Snijeg će prekriti područja od Sofije preko Bukurešta prema Odesi i Kijevu u Ukrajini. Moglo bi pasti i oko 50 centimetara snijega u 36 do 48 sati, a uz snijeg će puhati i snažan vjetar.

Hladna zračna masa potom će se proširiti i središnjom Europom, a puno snijega past će u sjevernim Alpama. U drugim dijelovima ne bi trebalo biti većih količina snijega. Dok će temperature na zapadu ostati gotovo normalne, arktička hladnoća ojačat će diljem istočne Europe, posebice na Balkanu, tijekom nedjelje i ponedjeljka. Nedjelja i ponedjeljak će diljem istočne i srednje Europe i Balkanskog poluotoka donijeti prilično hladna jutra.

Snijeg će snažno početi padati u subotu kasno tijekom noći s najintenzivnijim padalinama u Bugarskoj koje će se postupno širiti prema sjeveroistoku. Pad tlaka dovest će do intenzivne mećave u jugoistočnoj Rumunjskoj i većem dijelu Moldavije te južne Ukrajine. Snježna oluja proširit će se na Bosnu i Hercegovinu, Sjevernu Makedoniju te Bugarsku, a past će od 30 do 50 centimetara snijega.

