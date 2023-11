Na Sljemenu pao prvi ovosezonski snijeg: Sutra ga malo može biti i u nizinama

Na Sljemenu je pao prvi ovosezonski snijeg. Kako je ranije najavljivao Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), večeras se očekivala kiša te uz veći pad temperature zraka prijelaz u snijeg, ponajprije u gorju. U noći na subotu i ujutro bit će oblačno s kišom, u gorju susnježicom i snijegom uz moguće stvaranje tanjeg snježnog pokrivača. Malo snijega sutra, kako navodi DHMZ, može pasti i u nizinama.

Popodne se očekuje smanjenje naoblake uz sve rjeđu oborinu. Vjetar će biti slab, u drugom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje s jakim udarima. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, mjestimice s olujnim udarima, a krajem dana na sjeveru okretanje na sjeverozapadni.

Jutarnja temperatura zraka bit će od -1 do 4, na moru od 5 do 10, a najviša dnevna između 3 i 7 na kopnu te od 9 do 13 °C duž obale. Navečer jače zahladnjenje, prognozira DHMZ.

Zbog jakog vjetra, za subotu je izdano više upozorenja. Za Velebitski kanal i srednju Dalmaciju izdana su crvena upozorenja zbog udara vjetra 35-70 čvorova (65-130 km/h).

"Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", upozorava se.

Narančasto upozorenje izdano je za zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić te sjevernu i južnu Dalmaciju. Za riječku, kninsku, splitsku i dubrovačku regiju izdana su žuta upozorenja.

