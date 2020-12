Tursku je pogodio snažan potres magnitude 5,4 prema EMSC-u. Epicentar je bio 21 kilometar južno od grada Elazig na dubini od 2 kilometara.

Još nema informacija o eventualnoj šteti.

M5.4 #earthquake (#deprem) strikes 109 km NW of #Diyarbakır (#Turkey) 15 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/fcG0AmMINQ