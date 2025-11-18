Smrtonosni napad usred bijela dana kod izraelskog naselja: Ubijen muškarac, vojska eliminirala napadače

Najmanje jedna osoba poginula je, a tri su ozlijeđene u utorak u kombiniranom napadu naletom vozila i nožem na raskrižju Gush Etzion na okupiranoj Zapadnoj obali. Izraelske hitne službe potvrdile su da je riječ o jednom u nizu nasilnih incidenata koji posljednjih tjedana potresaju to područje. Elad Pas iz hitne službe Magen David Adom (MDA) izvijestio je da je muškarac napadnut nožem preminuo na mjestu događaja zbog 'izrazito teške ubodne rane', prenosi CNN. Među ozlijeđenima nalazi se žena u kritičnom stanju, dok su muškarac i tinejdžer zadobili lakše povrede.

Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su da su njihovi vojnici „eliminirali“ dvojicu napadača, koje su označili kao teroriste. U vozilu kojim su se kretali pronađeno je više eksplozivnih naprava, a njihovim deaktiviranjem bave se stručnjaci granične policije. Palestinski Islamski džihad pozdravio je napad, opisavši ga kao 'odgovor na zločine doseljeničkih skupina i izraelske vojske'. Iako nisu preuzeli odgovornost, ustvrdili su da incident pokazuje 'spremnost naroda da se suprotstavi ugnjetavanju svim raspoloživim sredstvima'. S druge strane, izraelski oporbeni čelnik Yair Lapid oštro je osudio napad, naglasivši da je 'odnio život mladog izraelskog građanina'. Izrazio je punu podršku IDF-u i sigurnosnim službama te uputio sućut obitelji poginulog, uz poruku da ozlijeđenima želi brz oporavak.

❗️🇵🇸⚔️🇮🇱 - Two Palestinian terrorists carried out a combined ramming and stabbing attack at the Gush Etzion Junction in the West Bank. They accelerated their vehicle into pedestrians, then at least one exited the car and began stabbing people. Both assailants were shot and killed… pic.twitter.com/wZlvo9dh4b — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 18, 2025

Napadi nožem i naletima vozila na kontrolnim točkama i prometnim čvorištima na Zapadnoj obali, u Izraelu i Jeruzalemu nisu rijetkost, a ovaj incident dolazi u razdoblju povećanih tenzija. Nedavno objavljeno izvješće Ujedinjenih naroda pokazuje da je tijekom listopada zabilježeno najmanje 264 napada izraelskih doseljenika - najviše otkad UN prati takve incidente, od 2006. godine. Posljednjih tjedana dogodilo se više nasilnih epizoda: Palestinci i međunarodni aktivisti napadani su tijekom berbe maslina, u jednoj je džamiji izazvan požar uz grafite ispisane po zidovima, deseci izraelskih doseljenika prošlog su tjedna zapalili palestinske kuće i vozila nakon što su izraelske snage srušile ilegalne objekte u obližnjem naselju. Incident u Gush Etzionu još je jedna točka na rastućoj liniji napetosti koja posljednjih mjeseci obilježava život na Zapadnoj obali.