IDU U ISTRAŽNI

Zamaskirani maloljetnici iz tučnjave na Trgu bana Jelačića: 'Ne mrzimo nikoga. Imamo prijatelje u Dalmaciji'

Foto: Večernji.hr
VL
Autor
Ivana Jakelić
14.11.2025.
u 10:29

Sud je odredio rok od 15 dana tijekom kojeg bi se trebalo osigurati sve što je potrebno da maloljetnici zagrebački zatvor zamijene istražnim zatvorom u domu

- Nismo krivi. Ne mrzimo nikoga. Imamo prijatelje u Dalmaciji - branila su se trojica maloljetnika koja su dovedena pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu jer ih se sumnjiči da su bili dio skupine zamaskiranih napadača koja je neki dan na Trgu bana Jelačića napala i pretukla učenike iz Splita.

Sudac istrage im je odredio istražni zatvor u domu zbog opasnosti od ponavljanja djela. No dok se ne utvrdi imaju li tehničke mogućnosti za to trojica maloljetnika bit će u Remetincu. Sud je odredio rok od 15 dana tijekom kojeg bi se trebalo osigurati sve što je potrebno da maloljetnici zagrebački zatvor zamijene istražnim zatvorom u domu. To znači da će im bit ograničeno kretanje i da će dom moći napustiti samo u slučaju hitne situacije kao što je posjet liječniku.

Policija osigurava prostor oko Jelačićeva trga nakon masovne tučnjave
napad maloljetnici tučnjava

Komentara 14

LL
lijepa_li si
10:49 14.11.2025.

kaznit huligane bez ikakvih olakotnih okolnosti!

BA
barondi
10:42 14.11.2025.

Trebalo bi ih poslati ''prijateljima'' u Dalmaciju.

Avatar vratio_se_ćaća
vratio_se_ćaća
10:38 14.11.2025.

Što bi radili da ih mrze ??

