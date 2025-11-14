Zamaskirani maloljetnici iz tučnjave na Trgu bana Jelačića: 'Ne mrzimo nikoga. Imamo prijatelje u Dalmaciji'

- Nismo krivi. Ne mrzimo nikoga. Imamo prijatelje u Dalmaciji - branila su se trojica maloljetnika koja su dovedena pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu jer ih se sumnjiči da su bili dio skupine zamaskiranih napadača koja je neki dan na Trgu bana Jelačića napala i pretukla učenike iz Splita.

Sudac istrage im je odredio istražni zatvor u domu zbog opasnosti od ponavljanja djela. No dok se ne utvrdi imaju li tehničke mogućnosti za to trojica maloljetnika bit će u Remetincu. Sud je odredio rok od 15 dana tijekom kojeg bi se trebalo osigurati sve što je potrebno da maloljetnici zagrebački zatvor zamijene istražnim zatvorom u domu. To znači da će im bit ograničeno kretanje i da će dom moći napustiti samo u slučaju hitne situacije kao što je posjet liječniku.