NAPAD NA UČENIKE

Božinović otkrio detalje: Zadarske učenike je napao maloljetnik iz Šibenika otprije poznat po nasilju

Zagreb: Ministar Božinović obišao štand Policijske akademije na Interliberu
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Marina Hudoletnjak/Hina
15.11.2025.
u 15:10

"Negdje to treba zaustaviti, a to sigurno nije policija", poručio je.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u subotu da su u petak poslijepodne na Zagrebačkom velesajmu napadnuti zadarski srednjoškolci koji su bili na Interliberu, a jedan o počinitelja je iz Šibenika te je već prije evidentiran za počinjenje nasilnih kaznenih djela. "Srednjoškolci iz Zadra su bili tu na Interliberu i upućivali su se prema autobusu kako bi otišli doma i u tom trenutku, u nekoliko sekundi, stvorila se ekipa također mladih ljudi koja ih je napala. Policija je vrlo brzo izašla na teren, krenula je prema počiniteljima", rekao je Božinović nakon obilaska štanda Policijske akademije "Prvi hrvatski redarstvenik" na 47. međunarodnom sajmu knjiga Interliber.

Jedna je osoba privedena i obrađena, a s obzirom na to da je također maloljetnik i s adresom u Šibeniku, trenutačno se vozi prema Šibeniku gdje će biti predan pritvorskom nadzorniku, dodao je. "Kao i neki dan, kad je bio napad na novinare na Trgu bana Jelačića, i ova mlada osoba je evidentirana za počinjenje dva nasilna kaznena djela od prošle godine, također prema maloljetnicima", naveo je ministar. Što se tiče ostalih, rekao je kako na tome policija radi.

Na komentar kako je opet riječ o djeci, Božinović je ustvrdio kako su maloljetnici nerijetko počinitelji takvih nasilnih radnji, ali i žrtve. "Policija je tu, ponovno bih podcrtao, prilično učinkovita - vrlo brzo dolazi do počinitelja i prijavljuje ih. Što se kasnije tiče, mi zapravo ne znamo dok nam opet ne dođu kao recidivisti", istaknuo je. Pri tome je dodao da će policija u svakom slučaju nastaviti pojačavati svoje aktivnosti, ali i da sve ovo već pokazuje da policija reagira u skladu sa svojim ovlastima koje završavaju s podnošenjem prijave. 

Ponovio je kako je ono što se događa poslije pitanje za niz drugih institucija, a s obzirom na to da se obično radi o recidivistima kojima nije prvi put da čine kaznena djela ili prekršaje i da ih policija uhićuje, ocijenio je kako bi bilo pogrešno generalizirati i mlade proglašavati nasilnicima. "Negdje to treba zaustaviti, a to sigurno nije policija", poručio je.

Upitan o jučerašnjem prosvjedu aktivista, koji su prije i za vrijeme premijere baleta "Venezuela" izraelskog koreografa Ohada Naharina u riječkom HNK uzvikivali poruke podrške Palestini i zviždali, Božinović je istaknuo da je uhićena jedna osoba jer je kršila javni red i mir. "To je isto nedopustivo, isto je kažnjivo. Policija u svakom takvom slučaju reagira u skladu sa zakonom, to je učinila i jučer u Rijeci i učinit će u svakom takvom slučaju", rekao je.

Osoba će biti predana sudu i sud će odlučiti hoće li donijeti presudu koja će služiti kao specijalna prevencija toj osobi da to više ne radi ili kao generalna prevencija društvu da su to neprihvatljive radnje i da ih ne treba raditi, objasnio je ministar. "Bojim se da imamo i statistike koje govore o tome da je malo tih počinitelja koji se zapravo boje onoga što će im se dogoditi jer ima ih dosta kojima je kontakt s policijom, privođenje, prijavljivanje jedina društvena osuda koju oni dožive, a to je malo, pogotovo za recidiviste, pogotovo za nasilnike", rekao je Božinović.

Božinović Interliber 2025 policija napad maloljetnici

