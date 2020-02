'Smrtnost je dva posto, posljedicama bolesti uglavnom podliježu stariji'

Ovaj virus je sličan influenca virusu s kakvim se čovječanstvo susreće svake godine. Kod gripe je smrtnost jedan posto i samo je lani uzela 65.000 života. Kod korone se pokazalo za sada da je smrtnost dva posto te posljedicama bolesti uglavnom podliježu stariji i ljudi slabijeg imunološkog sustava. Ne smije se toliko paničariti - smatra znanstvenik Đikić.

Virus s vremenom nestane

Na lijeku se diljem svijeta radi, no Đikić ne vjeruje kako će se on razviti za manje od šest mjesci, pišu 24sata.

- Svaki virus ima svoj ciklus trajanja. Kad se pojavi, oboli mnogo ljudi, no s vremenom sam nestane. Koliko će trajati, ovisi o broju ljudi koji su ga preboljeli i koji se mogu inficirati. Tako će biti i s koronavirusom - dodaje Đikić.

Smatra kako su mjere zatvaranja državnih granica pretjerane jer one samo dodatno ulijevaju stah.

- Reakcije mi se čine uistinu pretjeranima, osobito kad znamo koje je vrijeme inkubacije i kako virus reagira. Novih informacija o lijeku još nema, no kad se lijek otkrije, onda će vakcinacija biti najbolji način za buduće sprečavanje širenja virusa. Do tada treba sabrano gledati na cijelu situaciju - poručuje Đikić.

Kod starijih od 80 smrtnost 14,8 posto

Đikić je napomenuo kako posljedicama bolesti podliježu starije osobe, a studije su došle do rezultata da je kod ljudi starijih od 80 godina smrtnost je čak 14,8 posto, za ljude od 70 do 79 godina je 8 posto a za 60 i 69 je 3,6 posto, za 50 do 59 godina je 1,3 posto, od 40 do 49 - 0,4 posto, od 10 do 39 - 0,2 posto, a za djecu mlađu od 10 godina nema ni jednog smrtnog slučaja.

Na temu koronavirusa provedene su već 153 studije koje uključuju epidemiološke radove, genetske analize i klinička izvješća. U njima je sudjelovalo 675 uglednih znanstvenika iz cijelog svijeta.