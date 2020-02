Jedini proizvođač maski u stečaju. 'Ne možemo nabaviti nijednu, tražili su me 500 tisuća za Kinu'

Hrvatska je uvela zdravstveni nadzor za putnike iz Italije, organizira se preventivna karantena u Zagrebu, Zadru i Rijeci dok se za slučaj epidemije koronavirusa u nas traži dislocirano odmaralište ili hotel.

Sastanak kriznog stožera bio je prvi “na tapeti” u Ministarstvu zdravstva danas te se, osim o spomenutim mjerama, raspravljalo o preporukama što se tiče javnih okupljanja te putovanja u druge države, konkretno Italiju.

Te će preporuke tek uslijediti kao što raste i razina pripravnosti mjera kojima Hrvatska pokušava spriječiti širenje koronavirusa u zemlju. Zbog toga je izmijenjena i odluka o karanteni koja je, podsjetimo, uvedena neki dan inicijativom resornog ministra. Današnjom izmjenom karantena se propisuje i za osobe za koje se ili utvrdi ili posumnja da su bile u neposrednom kontaktu s ljudima za koje postoji sumnja da su oboljeli tijekom boravka na brodovima za koje se ili zna ili sumnja da na njima ima zaraženih.

Na brodu je i dalje četvero Hrvata na kruzeru zadržanom u Japanu odakle je u karantenu na Kliniku za infektivne bolesti došao jedan mladić koji je na tom brodu radio. Kakvo je stanje preostalih četvero Hrvata na kruzeru čijih je više od polovice putnika dosad pozitivno na koronavirus ne zna se. Ne zna se ni kada će i kako oni doći u Hrvatsku, ali rema sadržaju izmijenjene odluke, sigurno će morati u karantenu.

Naša tvrtka u stečaju

Što se tiče putnika iz Italije, u izolaciju će morati samo oni koji imaju simptome zaraze koronavirusom, a svima ostalima slijedi zdravstveni nadzor. Na Rupi i Pasjaku priprema se postavljanje kontejnera za trijažu, a članovi kriznog stožera danas okupljeni u resornom ministarstvu poručili su da stopostotne sigurnosti nema.

Poslali smo svim županijama uputu da razmisle o mogućim kapacitetima, a proširit ćemo i gdje je to moguće infektološke odjele u bolnicama – najavio je ministar zdravstva dr.sc. Vili Beroš. Šefica kriznog stožera dr. Maja Grba Bujević pojasnila je da zdravstveni nadzor provodi granična policija pitanjima putnicima odakle dolaze i obavještavaju dežurnog epidemiologa, a putnici će morati ostaviti policiji podatak kamo putuju ako im se propiše zdravstveni nadzor.

Riječ je o obveznom svakodnevnom javljanju dežurnoj epidemiološkoj službi ako se planiraju zadržavati u Hrvatskoj, a dolaze iz talijanskih regija u kojima je epidemija koronavirusa. Na granici na aerodromima neće se putnicima iz ugroženih talijanskih regija mjeriti temperatura jer krizni stožer ne smatra tu metodom isključivom. Kako su poručili, čovjek može biti inficiran i ne imati povišenu temperaturu te obratno, a svaka temperatura ne znači i infekciju koronavirusom. Krizni stožer jučer je poručio i da maske ne pružaju zaštitu od infekcije, budući da su se pojavile informacije o nestašici zaštitnih maski.

Činjenica je da se zaštitne maske u Hrvatskoj i ne proizvode. Doduše, ne znamo ni da li se proizvode u nekoj europskoj zemlji jer se već godinama većina Europe, pa tako i Hrvatska, odlučila za uvoz iz Kine. Stoga su zaštitne maske koje kupujemo kineski proizvod, a Kina ih Hrvatskoj (a vjerujemo i drugim europskim zemljama) više ne isporučuje. Hrvatske institucije imaju trenutačno dovoljnu zalihu, a u slučaju epidemije upitna je dostatnost posebice zbog izostanka proizvodnje.

Hrvatska je imala tvrtku koja je proizvodila zaštitne maske, no ona je u stečaju. Sve ostalo je kineski uvoz, a budući da je dvojbena zaštita koju maske uopće pružaju, zbog njihove nestašice ne treba stvarati paniku. Problem je da ne nestane maski za redoviti bolnički odnosno medicinski posao.

– Devedeset posto Europe opskrbljuje se maskama iz Kine, a još prije dva tjedna mogli ste Italiji prodati sve zalihe koje imate. Kinezi su očito svoje ljude u svijetu mobilizirali da kupuju maske i šalju ih u Kinu. Bili su i kod nas prije tri tjedna i tražili me 500 tisuća maski za Kinu. A mi iste te maske kupujemo iz Kine. Naravno, nismo to učinili – govori nam šef jedne od tvrtki koja maske nabavlja i distribuira u Hrvatskoj.

Češka pokreće pogon

Kako je pojasnio, imali su osmomjesečne zalihe za uobičajenu potrošnju. Hrvatske zdravstvene institucije su, međutim, kupile u deset dana pola te zalihe što znači da ih imaju na lageru i za prvi val ozbiljnih slučajeva te, kako procjenjuje naš sugovornik, za još koji mjesec opterećenog poslovanja.

– U ovom trenu ne možemo nabaviti nijednu masku. Kontaktirali smo s Češkom koja ih je nekoć proizvodila pa nam je odgovoreno da pokušavaju ponovno pokrenuti proizvodnju. Turska možda nešto proizvodi, no sigurno nam u ovom trenutku neće ništa prodati. To su proizvodi s malom dodanom vrijednosti, a Kina je jeftinija 90 posto u proizvodnji. Nisu tamo ni radni nameti ni zaštita na radu ni radnička prava na nekoj razini i cijena rada vrlo je niska i nemoguće joj je konkurirati, što nije dobro. To je problem i u svim drugim europskim zemljama – objašnjava dodajući kako nestašica zasigurno slijedi i u nekoj drugoj medicinskoj opremi. Za maske su iz Kine dobili odgovor da su svi kapaciteti stavljeni u službu Narodne Republike i da neće moći isporučiti proizvode ni dva mjeseca nakon što se stiša kriza.

– Možemo se opet vratiti na gaze i prati ih, da ne trpi normalan bolnički program – komentira naš sugovornik. Strah od koronavirusa evidentno raste. Uzorci petero pacijenata iz KBC-a Rijeka danas su poslani na testiranje u zagrebačku Zaraznu bolnicu. Ondje su ranije testirali uzorke pacijenata iz Rijeke, Splita, Siska i s Rebra. Svi su negativni.