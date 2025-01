'Smiješne su srpske optužbe oko Blokadne kuharice, ovako stvari stoje'

Kako neki od sudionika pisanja Blokadne kuharice, knjige koju se ovih dana režim predsjednika Srbije Aleksandra Vučića trudi ozloglasiti kako bi uvjerio narod da iza studentskih prosvjeda i blokade fakulteta u Srbiji stoji nevidljiva anarho-ustaška ili kakva već ruka iz Hrvatske, gledaju na taj novi život i novu relevantnost te knjige? S nekoliko pitanja kontaktirali smo Matu Kapovića, redovitog profesora lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu koji je bio istaknuti sudionik prosvjeda i blokade fakulteta 2009., u doba kad je izdana Blokadna kuharica. Tko su autori te knjige, tiskane u nakladi od tisuću primjeraka u izdanju Centra za anarhističke studije?

- Autori su, kako u knjižici i piše, članovi studentskoga pokreta s Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Studpok je uvijek djelovao anonimno i kolektivno, što je bio svjestan ideološki izbor, pa je tako i u slučaju Blokadne kuharice. Koliko se osobno sjećam, na knjižici je stvarno radio velik broj ljudi i doista se može reći da je autorstvo u pravom smislu kolektivno, a iskustva o kojima se govori svakako su kolektivna također. U svakom slučaju, ne radi se ni o kakvoj uroti. Sasvim je jasno o čemu dotična knjižica govori i ona je namijenjena bilo kome u svijetu tko je može razumjeti. Bilo u Hrvatskoj, bilo u Srbiji, bilo u Mongoliji, bilo u Australiji (postoji i engleski prijevod Blokadne kuharice). Sve ostalo su naivne ili zlonamjerne nacionalističke konfabulacije, do kojih dolazi iz posve jasnih razloga - kaže Mate Kapović.

Jeste li ikad očekivali da će Blokadna kuharica biti na ovaj način spominjana kao relevantna, toliko godina nakon nastajanja?

- S obzirom na tematiku knjižice, ne čudi me da je se upotrebljava u svrhu radi koje je i pisana, kao priručnik za prosvjedno preuzimanje studentske kontrole nad fakultetima. S tim da treba reći da je Blokadna kuharica odmah prevedena i izdana u Srbiji pod naslovom Blokadni kuvar, što, zanimljivo, srpske vlasti ne spominju. Jesu li se pak mogle predvidjeti ovakve nesuvisle izjave i interpretacije od strane srpske vlasti? Teško, iako nas u današnjem svijetu ništa ne treba čuditi - odgovara profesor Kapović.

- Dotična knjižica je prije svega praktične naravi: govori kako u praksi napraviti prosvjedno preuzimanje kontrole nad fakultetom. Političke okolnosti u Hrvatskoj 2009. i Srbiji 2024./’25. su drugačije, naravno, ali knjižica ni ne govori primarno o tome - dodaje.

Kako je najbolje obraniti se od optužbi na račun svakog čitatelja Blokadne kuharice? Ignoriranjem, upuštanjem u polemiku, ili?

- Za prosvjednike u Srbiji je to pitanje taktičke procjene ima li smisla uopće raspravljati sa suludim optužbama. Nama u Hrvatskoj to može biti samo smiješno, ne tiče nas se izravno i nema razloga da ne kažemo kako stvari stvarno stoje - smatra Kapović.

Kako je objavljeno na stranicama Slobodnog Filozofskog uoči tiskanja knjige, svrha ove “kuharice” bila je detaljno opisati kako je funkcionirao Filozofski fakultet u Zagrebu tijekom studentske blokade u proljeće 2009., kada je Fakultet bio pod kontrolom studenata 35 dana. Dva su razloga vodila autore i izdavače: prvi je želja da se povijesno zabilježi kako je ta blokada izgledala, drugi je želja da svoja iskustva prenesu “studentima s drugih fakulteta (pa i članovima drugih kolektiva, npr. tvornicâ), u zemlji ili izvan nje” te im tako pomognu da naprave sličnu prosvjednu blokadu.

Ana Brnabić, bivša premijerka Srbije, a sada predsjednica Narodne skupštine Srbije, u jednom je TV gostovanju ovako govorila o knjizi Blokadna kuharica, a u sličnom su je kontekstu spominjali i mnogi režimski kontrolirani mediji u Srbiji.

"Ja molim ljude u Srbiji da se probude. Kako su počeli ovi prosvjedi i blokade? ’Blokadna kuharica’ - tako su počeli prosvjedi studenata. Hrvatskom knjigom! Za koju su mnogi tada pričali da se na osnovu nje provode blokade fakulteta, pošto ovo što mi gledamo u Srbiji nikakve veze nema s našim zakonima i studentskim parlamentima. Plenumi postoje u Hrvatskoj, evo ih u ’Blokadnoj kuharici’, a danas se studenti u Srbiji organiziraju u plenume. Jedna točka u sadržaju te knjige glasi: "Tlo je plodno, šta dalje"?! Vi čitate 'Blokadnu kuharicu' i potpuno shvaćate što se događa na našim fakultetima. To je okupljanje na Slaviji koje nikakve veze sa studentima nema, već je potpuno političko okupljanje koje samo ima za cilj rušenje Aleksandra Vučića. Dakle, od ’Blokadne kuharice’ došli smo do smjene Aleksandra Vučića, a istovremeno se to poklapa sa strateškim ciljem Hrvatske“, rekla je Ana Brnabić u jednom televizijskom intervjuu krajem prosinca.

