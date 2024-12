VIDEO Severina uputila snažne riječi studentima koji prosvjeduju u Srbiji: 'Čuvajte se, sigurno ću doći'

Posljednjih dana u Srbiji se održavaju masovni prosvjedi studenata protiv predsjednika Aleksandra Vučića i njegovih pristalica. Među brojnim javnim osobama koje su podržale ovu inicijativu ističe se hrvatska pjevačica Severina. Nakon što je hrabrost mladih ljudi opjevala u najnovijoj pjesmi, sada je svoju podršku izrazila i u videoporuci koja je osvanula na društvenim mrežama. Podijelila ju je Incijativa za ljudska prava mladih na svojoj službenoj Instagram stranici, a cjelovito obraćanje ubrzo je objavljeno i na Tik Toku.

- Dragi klinci. Draga mladosti. Dragi mali, veliki ljudi. Draga Inicijativo za ljudska prava mladih. Dragi studenti i studentkinje svih zemalja koji ste se ujedinili na ovim našim prostorima. Želim vam reći da, ako mi je ikad bilo drago što sam suvremenik ovog društva u kojem nije baš nešto najljepše, drago mi je što sam vaš suvremenik. Jer studenti i ljudi kao vi čine ovaj svijet boljim mjestom za život - započela je Severina pa nastavila : - Hvala vam puno na tome, uvijek sam uz vas. Čula sam jednu poslovicu koja kaže: "Ima puno više dobrih ljudi nego zlih, ali se zli glasovi daleko čuju." Ovih dana to nije tako. Ovih dana se čuju samo dobri glasovi iz svih krajeva regije, a pogotovo iz Srbije. Hvala vam na svemu - zahvalila se pjevačica.

Za kraj je poslala snažnu poruku: - Držite se, čuvajte se i sigurno ću doći što prije, nadam se. A i vi to znate. Pozdravljam vas, volim i ljubim i u srce i u dušu. Voli vas Seve - poručila je Severina nakon čega je u dvorani uslijedio gromoglasni aplauz.

Inače, studentski prosvjedi u Srbiji održavaju se zbog velike tragedije koja je početkom studenog zadesila Novi Sad, a u kojoj je urušavanje nadstrešnice na tamošnjoj željezničkoj postaji dovelo do smrti 15 ljudi, uglavnom mladih, i još dvoje teško povrijeđenih. Trenutno je pod blokadom preko 40 fakulteta u Beogradu te svi fakulteti u Novom Sadu. Ujedinjeni studenti traže odstupanje s vlasti aktualne vladajuće garniture u državi.

Podsjetimo, Severina je tijekom finalne emisije showa 'Superstar' izvela svoju novu pjesmu koju je također, između ostalog, posvetila studentima. - Nakon dugo vremena, napisala sam pjesmu 'Tako ti je, sine moj' - objavila je pjevačica u subotu i tako najavila ono što je publika dugo čekala i poticala - da se vrati u kantautorske vode, još od pjesme 'Ostavljena'. Severina je novu emotivnu pjesmu izvela nakon nastupa kandidata i kandidatkinja u emisiji. Pjevačica je na pozornici bila sama u dugoj crvenoj haljini, a svojom novom pjesmom mnoge je oduševila.

GALERIJA: Novi hrvatski Superstar je Karla Miklaužić

- To je pjesma o svima, jedna lekcija majke koju govori svom djetetu. Počela sam ju pisati početkom godine, kako bih ‘istresla’ iz sebe tugu i bijes koja me obuzela nakon one odluke Vrhovnoga suda, u kojoj su rekli da mi treba oduzeti dijete zbog ‘proceduralne pogreške’. Onda mi se činila tužnom, a i nije mi bilo ni do čega, pa sam ju ostavila po strani. Ali sad sam je završila potaknuta svim ovim što se događa. Ovo je za sve majke koje se bore za svoju djecu, sve očeve koji ne znaju svojim djevojčicama objasniti ako ih netko maltretira u školi. Ovo je pjesma za naše umirovljenike koji jedva sklapaju kraj s krajem, za naše prosvjetne radnike koji štrajkaju, liječnike, medicinske sestre koje imaju teške uvjete rada i male plaće. Ovo je i za branitelje, ovo je pjesma i za hrabre studente u Srbiji koji su se pobunili protiv diktatorskog režima, a podržali su ih hrvatski studenti. Ovo je pjesma za sve koji će se u njoj naći... - izjavila je Severina.

VIDEO: Ivana Kekin: Gledala sam Mjenjačnicu i rekla: Ovo je tip za kojeg ću se udati