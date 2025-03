Smijenjena srpska veleposlanica oglasila se na Facebooku: 'Predsjedniče, ostavite me do Thompsonovog koncerta'

Bivša veleposlanica Srbije u Hrvatskoj na svom Facebook profilu napisala je podužu oproštajnu poruku povodom smjene s pozicije veleposlanice. U objavi je uz pjesmu "Došao sam da ti kažem da odlazim" Bijelog dugmeta, iznijela niz osobnih stavova o politici, diplomaciji i društvenim pitanjima pri čemu nije štedjela kritike ni na račun srpske ni na račun hrvatske politike. Detaljno je opisala svoju prošlost, karijeru te odnose s različitim političkim akterima pa se osvrnula na svoju smjenu, naglasivši da je imenovana od strane predsjednika Aleksandra Vučića i da nije bila "oteta“ kada je preuzela dužnost. Dotaknula se i odnosa Srbije prema NATO-u, kao i stavova koje je zagovarala tijekom svog mandata pa navela da je "bila i ostala za Srbiju u NATO-u, dok su ostali jeli kokice“.

Izrazila je žaljenje zbog stanja civilnog društva na Balkanu, uključujući prosvjede u Srbiji te odnose s međunarodnim akterima. "Ovo sada u Srbiji NIJE nenasilna promjena režima. Ovo su pipci nesretnih i opasnih pro-Hamas diktatora s američkih kampusa", rekla je. Najupečatljivija rečenica u objavi je pak ona o koncertu Thompsona kojem, s obzirom da je smijenjena, neće moći prisustvovati. "PS Predsjedniče, ostavite me do Thompson koncerta, moram to uživo vidjeti!", napisala je na kraju teksta uz #MyBelgrade, #MyZagreb i emotikone zastava Srbije, Hrvatske, SAD-a i Europske unije.

Osim političkih poruka osvrnula se i na osobne anegdote iz mladosti, studija i profesionalne karijere. Prisjetila se svojih iskustava s pokretom Otpor, angažmana u akademskoj zajednici, ali i odnosa s pojedinim medijima i javnim osobama, uključujući sporove sa političarima i novinarima. Zatim je iskazala i brige o tome gdje će sada živjeti te uputila poruku nasljedniku. "Ne znam koju adresu staviti u formular – gdje da mi pošalju stvari po isteku mandata. Ali znam što ću preporučiti nasljedniku – od Kokanovićeva jazz carstva do Mlinarice! Podstanarka bila – podstanarka ostala. Nije sve u novcu, nešto je i u principima i analitici", zaključila je.