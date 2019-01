Zbog obećanja koja pljušte još od 1981., ali ne realiziraju se, mještanima je prekipjelo

Neizgrađeni tunel Ravča – Drvenik, odnosno spojna cesta od magistrale u Drveniku do autoceste u Ravči podigli su na noge istočni dio Splitsko-dalmatinske županije. Za danas je najavljen prosvjed na kojem se očekuje velik broj stanovnika ne samo vrgoračke krajine i južnog dijela Makarskog primorja već i istočnog dijela otoka Hvara te susjedne Hercegovine.

Svi oni žele tunel koji je planiran još u doba Austro-Ugarske, ucrtan je u projekt Južni Jadran 1981., ugovoren je sporazumom HAC-a i HC-a iz 2005., svečano je započet 2009., a danas ga čak nema ni u planu HAC-a za iduće razdoblje

Prosvjed organiziraju gradonačelnik Vrgorca Ante Pranić, načelnik Gradca Matko Burić i načelnik Jelse Nikša Peronja.

– Dosta nam je varanja, dosta nam je zaostajanja, dosta nam je da nas se preskače kada se projekti trebaju realizirati... – kažu nam sva trojica načelnika s kojima smo se našli u Vrgorcu. Dočekali su nas s lokacijskom dozvolom za tunel iz 2016. godine, sporazumom HAC-a i HC-a o suradnji na izgradnji spojne ceste od Ravče do D8 u Drveniku, potpisanim 6. 12. 2005., s rokom izgradnje do konca 2008.

– Tada smo prvi put prevareni jer se nije se dogodilo ništa, osim što je krenuo tunel Sveti Ilija kroz Biokovo. Nakon toga, tjedan dana prije izbora, 13. 5. 2009. godine, službeno su otvoreni radovi na budućoj dionici ceste Ravča – Drvenik. Na otvaranju su bili Luka Bebić kao predsjednik Sabora i Branko Bačić kao državni tajnik u Ministarstvu prometa, Ante Sanader, tada župan, i Boris Matković, vrgorački gradonačelnik.

Tjedan dana uoči lokalnih izbora oni su otvorili radove! Izgrađeno je samo 200 metara ceste i vijadukt iznad autoceste koji ne vode nikamo jer su radovi prekinuti i nikad nisu nastavljeni – kaže Ante Pranić.

Zajedno smo obišli napuštenu dionicu nekadašnjeg gradilišta koja ne vodi nikamo. S nadvožnjaka je odličan pogled na autocestu A1 nad kojom prolazi. Na ovom će se mjestu okupiti prosvjednici, a onda vozilima autocestom krenuti prema Vrgorcu, najvjerojatnije usporavajući promet.

Organizatori prosvjeda naglašavaju da bi izgradnjom spojne ceste od A1 kod Ravče do D8 kod Drvenika Hvar, Korčula i Lastovo, zajedno s južnim dijelom Makarskog primorja, dobili vezu sa Zagorom, Hercegovinom, a izgradnjom koridora 5C s cijelom Europom. Iako značaj ceste i tunela nitko ne spori, već ih je jednom pretekao Tunel Sveti Ilija kroz Bikovo, a sada strahuju da će se tunel Vučevica kroz Kozjak, čija se izgradnja upravo priprema i financirat će je država, graditi na štetu njihova tunela. Za tunel Kozjak nema nikakve dokumentacije, lokacijska dozvola mu je po riječima župana Blaženka Bobana istekla 2011. godine, za vrijeme Vlade Zorana Milanovića. Izjavio je kako je istekla lokacijska dozvola za oba tunela, međutim naši sugovornici u rukama imaju lokacijsku dozvolu.

– Došlo je do izmjene lokacijske dozvole. U mandatu Vlade 2011.– 2015. cesta Ravča – Drvenik bila je uvrštena u program građenja i održavanja. Predviđeno je i realizirano 7,2 milijuna kuna za projektnu dokumentaciju. Zato danas imamo ovu drugu, izmijenjenu i dopunjenu lokacijsku dozvolu od 22. 12. 2016. Prije su bila definirana tri manja tunela i vijadukt, a sada je samo jedan tunel zato što se niveleta spušta direktno iznad Drvenika jer tunel je po prvoj varijanti izlazio visoko iznad i investicija je bila preko milijarde kune, a sada smo preprojektiranjem sveli investiciju na 750 milijuna kuna – kaže Pranić.

Nismo uvršteni

Procjena troškova gradnje prema idejnom projektu spoja Ravča – Drvenik je 749 milijuna kuna, od čega se na tunel odnosi 484 milijuna. Naši sugovornici ističu kako imaju i studiju utjecaja na okoliš.

U Vrgorcu 2016. godine potpisan je memorandum o suradnji na revitalizaciji ovog projekta jer su, kako kažu, shvatili da su ga Vlada i županijske vlasti prestale podupirati. Memorandum je potpisalo 20 gradonačelnika i načelnika ne samo iz Hrvatske, već i iz pograničnih mjesta u BiH. Potpisnici su Vrgorac, Gradac, Hvar, Stari Grad, Korčula, Pojezerje, Podgora, Trpanj, Sućuraj, Jelsa, Orebić, Gradac, Vela Luka, Lumbarda, Blato, Smokvica, Ljubuški, Čapljina, Čitluk, Grude, Široki Brijeg, a parafirao ga je i tadašnji župan Zlatko Ževrnja.

– Memorandum smo uputili Ministarstvu prometa i Vladi ali nikada nismo dobili dogovor niti je došlo do sastanka koji smo tražili. Naveli smo da je projekt bio usklađen sa Strategijom prometnog razvoja RH, unapređenjem regionalne povezanosti, jačanjem teritorijalne kohezije, da imamo lokacijsku dozvolu i studiju utjecaja na okoliš, ali naišli smo na ignoriranje – ogorčeni su naši sugovornici.

Na prosvjedu očekuju velik odaziv stanovništva i iz svih ostalih mjesta čiji su čelnici potpisali memorandum. Kako primjećujemo, HDZ-ovi potpisnici nisu među organizatorima prosvjeda. Pranić je mostovac, a Peronja i Burić SDP-ovci. Oni pak očekuju podršku i HDZ-ovih potpisnika jer, ističu, ovaj tunel puno je značajniji od dnevnopolitičkog nezamjeranja stranačkim šefovima.

– Cesta Ravča – Drvenik nije od interesa samo za grad Vrgorac i općinu Gradac, nego ima daleko širi aspekt, povezivanje srednjodalmatinskih otoka Hvara, Korčule i Lastova preko trajektne luke u Drveniku s autocestom A1, a čvor Ravča je 20-ak km od čvora Nova Sela na koji se spaja koridor 5C, što znači da vodi direktno prema Budimpešti. Ovaj projekt mogao bi aplicirati na bespovratna europska sredstva jer zadovoljava sve čimbenike – ima otočnu, priobalnu, kopnenu komponentu i međudržavnog je značaja. Tražili smo od Vlade da se konačno krene u projektiranje glavnog projekta i ishodovanje građevinske dozvole što bi nam otvorilo mogućnost apliciranja. Sada, da se otvore neka sredstva, mi se ne možemo prijaviti – kaže Pranić koji je kao saborski zastupnik i u Saboru pokušao ‘pogurati’ projekt.

– Dva smo puta amandmanima u Saboru mi saborski zastupnici iz Dalmacije iz redova Mosta i SDP-a, Miro Bulj, Arsen Bauk, ja i ostali, tražili sredstva za nastavak ovoga projekta, ali to se nije dogodilo. Dapače. Ono što me najviše zabrinjava jest novi plan Hrvatskih autocesta za sljedeće programsko razdoblje, a ceste Ravča – Drvenik uopće nema. Nismo uvršteni. Nema sredstava za njegovo projektiranje, a nema ni te stavke. To je bio upaljač za organiziranje prosvjeda – kaže Pranić.

Naglašava da ova cesta ima i međudržavni značaj.

– Svima su puna usta položaja Hrvata u BiH, a kada bi im omogućili bolju infrastrukturu i povezanost s najpotentnijim turističkim dijelom Hrvatske, a to je južni dio Makarskog primorja kao i istočni dio Hvara, Korčula i Lastovo, onda se ne čini ništa, iako su i oni svojim potpisima dali dodatan značaj našoj inicijativi. Ovaj projekt bi Hercegovinu privukao srednjodalmatinskim otocima, bio bi kohezivni faktor – kaže Pranić. Potvrđuje da je neslužbeno razgovarao s ministrom i dobio odgovor da za ovaj projekt jednostavno nema novca.

Matko Burić, načelnik općine Gradac, ističe da prosvjed nije politički i svi su dobrodošli.

– Ovaj prosvjed mnogi žele ispolitizirati, ali on nije politički. To je sasvim slučajno da među nama trojicom organizatora nema nikog iz HDZ-a. Zašto ih nema, to pitajte njih, ali ja vjerujem da će se svi odazvati, ovdje nema politike. Mi ne prosvjedujemo protiv, nego za – poručuje Burić.

Od njega doznajemo da je gornje Makarsko primorje, odnosno općina Gradac, Vrgorska krajina i istočni dio Hvara, daleko najnenaseljeniji prostor u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Općina Gradac bilježi čak 16 posto pada broja stanovništva i jedina je općina na Makarskoj rivijeri koja bilježi depopulaciju. Vrgorac ima depopulaciju od 21%.

U čemu je problem?

– Govori se o ravnomjernom razvoju i o ostanku u ruralnim područjima, ali ništa se ne radi da bi se to i ostvarilo. Nama je tunel nužan kao i istočnom dijelu Hvara, Korčuli i Vrgorcu kao i zapadnoj Hercegovini, ali ovaj tunel treba i gradu Splitu koji ne može primiti toliki promet usmjeren prema njemu. Drvenik je druga luka po veličini u Splitsko-dalmatinskoj županiji i brojem putnika slična je kao i splitska trajektna luka. Iz Drvenika je putovanje do Korčule četiri puta kraće nego iz Splita, a do Lastova 30% kraće. Split bi se mogao rasteretiti u velikoj mjeri jer, kad se izgradi koridor 5C, do čega će neminovno doći, neće moći progutati takav promet. Vidimo i sad i kakvo zagušenje trpi, a kamoli kad počnu stizati putnici iz Mađarske i Poljske s ove strane – kaže Burić koji drži da bi se rasteretila i Makarska jer bi od tunela Sveti Ilija autocestom do tunela Ravča – Drvenik praktički dobila zaobilaznicu.

– Svatko tko je ljeti bio u Makarskoj zna da se od Podgore do Baške Vode vozi tri sata pa bi značaj ove ceste bio mnogostran – ističe Burić i dodaje kako ovaj tunel nije u koliziji s tunelom Kozjak, dapače oni se dopunjavaju.

– Tunel Drvenik – Ravča ima lokacijsku dozvolu i studiju utjecaja na okoliš i, dok se za tunel Vučevica izradi dokumentacija, ovaj tunel može se praktički izgraditi – drži Burić i dodaje kako, gledajući širi kontekst, tunel Ravča – Drvenik ima puno više pozitivnih aspekata.

– Tunel Sveti Ilija pokazao je što tunel znači. Imotska krajina turistički je procvala, a to bi se dogodilo i vrgoračkoj krajini koja već počela razvijati turizam bez tunela – kaže Burić kojega smo pitali u čemu je problem s lokacijom za luku u Drveniku, s obzirom na to da je Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije istaknula da je projekt zaustavljen zbog protivljenja lokalne samouprave.

– Nismo se usuglasili s predloženom lokacijom, ali nismo zaustavili projekt. Naprotiv, predlažemo rješenja. Predložili smo lokaciju Galija koja omogućuje izgradnju veće luke, a druga lokacija u Donjoj vali za koju je Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije napravila projekt na samoj je mjesnoj plaži i nama je neprihvatljiva. Proširenje luke na plaži u mjestu koje ima oko 300.000 noćenja! Ne možemo prihvatiti da od jednog turističkog mjesta postanemo tranzicijsko s ogromnom lukom uz mjesnu plažu. Mi smo dali dva prijedloga koje nisu prihvatili, a sad smo ponudili i treći prijedlog, da se gradi na ovom mjestu gdje oni žele, ali da drugi gat za trajekt bude malo uži, da ne bude šaka u oko. Mislim da će prihvatiti taj treći prijedlog. Mi ništa ne kočimo. Drvenik ima sedam hotela s 4 zvjezdice, usto su ljudi puno uložili u apartmane, moramo i o tome voditi računa – kaže Burić. Nikša Peronja, načelnik općine Jelsa, ističe da bi ovaj tunel puno značio za cijeli otok Hvar.

– Trenutačno trajektna veza Drvenik – Sućuraj plovi pola sata, a Split – Stari Grad dva sata. Zbog toga se luka Drvenik, što se tiče automobilskog i osobnog prijevoza, izjednačila sa Splitom – kaže Peronja, a Burić iznosi podatak da su prevezli 126.000 automobila i 400.000 putnika.

– Zamislite kad bi se razvila infrastruktura, cesta, tunel, luke, svi bismo, i grad Hvar, Stari Grad i Jelsa, koristili taj pravac. Trajekt za Split od Starog Grada vozi dva sata, a dok se ukrcate i iskrcate, izgubite dva sata i 45 minuta. Nema bi to značilo povezivanje, pristupačnost – ističe Peronja. Dodaje kako je predviđen i projektira se nastavak uređenja ceste od Poljica do Sućuraja.– Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o strateškoj važnosti gradnje ceste, ona se projektira i trebala bi biti krajem 2021. građena po informacijama koje imam. Konstatacija župana da treba čekati izgradnju te ceste ne stoji jer će se cesta napraviti – ističe Peronja. Mnoga mjesta u istočnom dijelu Hvara nemaju opskrbu vodom. Otok opskrbljuje Vodovod Makarska preko Drvenika, a kada bi se izgradio tunel, iz Vrgorca bi se mogli opskrbljivati vodom i tako bi riješili probleme i nestašice koje imaju.

E, kad bi se...

– Motiv je našeg prosvjeda zanemarivanje i otezanje, i to sa županijske strane. Ista stvar dogodila se s tunelom Sveti Ilija koji nije bio ni u kakvim planovima, a županija ga je gurala i on se izgradio puno prije tunela Ravča koji je postojao u svim planovima. Nemamo mi problem sa Svetim Ilijom, neka se on izgradio, kao ni s Kozjakom, neka se gradi, ali prioritet se mora znati. Prioritet je već 30 godina tunel Ravča i dosta je bilo toga da se on stavlja u drugi plan – suglasni su naši sugovornici.

Pranić ističe kako je bitno kad se razvija infrastruktura postaviti pitanje koliko će ona potaknuti razvoj nečega drugoga. Kada se gleda širi kontekst, cesta Jelsa – Sućuraj – trajektna luka koja se gradi u Sućurju, a u Drveniku će se graditi također luka, i kada bi postojala spojna cesta od magistrale do autoceste, što podrazumijeva i tunel Drvenik – Ravča, dobili bismo izravnu vezu sa zaleđem, Hercegovinom i spojnicu s koridorom 5C. Nezamisliv je pozitivan utjecaj koji bi se dobio na turistički razvoj cijelog ovog područja: južnog makarskog primorja, Gradca, istočnog dijela otoka Hvara...

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban kaže da bi bio najsretniji kada bi se gradila oba tunela...