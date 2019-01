Ako ne održi obećanje, idemo u novi prosvjed

Prosvjed koji se u utorak navečer održao u Španskom bio je pun pogodak jer je već sljedeće jutro gradonačelnik Milan Bandić odlučio da je vrijeme da se u tom kvartu stvari promijene. Podsjetimo, na križanju Ulice Antuna Šoljana i Ulice hrvatskih branitelja pojavilo se više od 200 ljudi, a razlog prosvjeda bila je naplata parkirališta oko četiri zgrade u kvartu i problemi poput nedostatka parka za djecu, opasnog križanja bez semafora, nedovoljno parkirališnih mjesta i prenatrpane osnovne škole.

Gradonačelnik je, poslušavši njihove zahtjeve, obećao sve, kako kaže, “popeglati do proljeća”.

Parking će se i dalje plaćati

– Svaki tjedan osobno ću voditi koordinaciju koja će se baviti rješavanjem svih točaka prosvjeda. Uključit će se i predsjednik mjesnog odbora, predsjednik vijeća gradske četvrti i pročelnica Ureda za mjesnu samoupravu. Tijekom dva, tri mjeseca trebalo bi to biti riješeno – obećao je jučer Bandić. Neke točke, poput spuštanja dalekovoda, ipak se ne mogu srediti u samo nekoliko mjeseci, no, kako kaže, i to će pogurati. Gradonačelnik je po prstima “opleo” i mjesne odbore i gradsku četvrt jer da nije, kako kaže, upravo u Španskom vježbao na bageru, ne bi nikad doznao da stvari u kvartu ne funkcioniraju kako treba.

No kad je riječ o ukidanju naplate parkiranja oko četiriju zgrada u ulicama Antuna Šoljana i Vilima Korajca, gradonačelnik nema namjeru popustiti.

– Moje je osobno mišljenje da bi cijeli grad trebao imati naplatu parkirališta, bilo da se radi o podjeli na četiri ili šest zona – dodao je objasnivši da je u tim konkretnim ulicama naplata uvedena na prijedlog Vijeća gradske četvrti Stenjevec.

Ne vjeruju na lijepe oči

A prosvjednici su i više nego zadovoljni gradonačelnikovom reakcijom na prosvjed i njegovim obećanjima. Čak im ne smeta, kažu, da se naplata parkirališta nastavi ako ostali problemi budu riješeni. Vjeruju, kaže organizatorica prosvjeda Irena Babić, da je Bandić čovjek od riječi i da će učiniti ono što je i najavio. No, ne namjeravaju mu vjerovati “na lijepe oči” pa tako obećavaju novi prosvjed ako se stvari ne pokrenu do proljeća.

– Gradonačelnik je dao obećanje, a mi ćemo ga držati za riječ jer nam nitko drugi u rješavanju ovog problema ne može pomoći – kazala je ova stanovnica Španskog. A bude li novog prosvjeda, upozorava, on će biti daleko ozbiljniji i veći od onog održanog prekjučer. Stanovnici Španskog, podsjećamo, o svojim problemima glasno govore već godinama, a Gradu su podnosili peticije 2016. i 2017. godine, bez uspjeha.

