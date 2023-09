Roditelji bijesni: 'Odgajateljica je djeci usta lijepila selotejpom'. Vrtić: Izvidi su u tijeku

Zabrinuti roditelji požalili su se na neprimjereno ponašanje odgajateljice koja radi u vrtiću u zagrebačkom kvartu Trnsko. Prema navodima roditelja, odgojiteljica djeci lijepi usta selotejpom. "Ja sam samoinicijativno prijavila slučaj prosvjetnoj inspekciji koja je donijela zaključak da se to stvarno dogodilo mom četverogodišnjem sinu i još jednom dječaku iz grupe. Također, i ravnateljica me pozvala na razgovor kako je utvrđeno internom inspekcijom da je slučaj istinit. Nakon toga je odgajateljica otišla na bolovanje, a slučaj je prijavljen nadležnim institucijama", ispričala je Zagrepčanka za Zagreb.info.

No, zabrinulo ju je to što je saznala da je na Vijeću vrtića odlučeno da će se odgajateljica vratiti na posao. "Ja sam se malo potrudila i javila se svim institucijama, od vrtića, pa sve do grada. Nitko mi nije dao jasan odgovor i svi samo prebacuju lopticu. Stvarno se bojim za svoje dijete, ne želim da ta osoba čuva moje dijete", rekla je Zagrepčanka. Objasnila je i da od samog početka otkada je dijete krenulo u vrtić s tom odgajateljicom nešto nije u redu.

- Ta teta je od starta bila osoba koja nije imala prevelike empatije, nikada nije imala osmijeh na licu, i nije previše komunicirala. No, s obzirom da se moj sin nikada nije žalio, nisam oko toga radila problem. Sve do travnja ove godine, kada se jedna mama preko grupnog e-maila požalila kako postoji problem. Odmah su se nadovezali i drugi roditelji sa sličnim pričama. Navodno je vezala i ruke drugoj djeci kada su bila neposlušna te je nekim curicama lijepila jastuke oko trbuha te su tako morale sjediti u kazni. No, to ništa nije dokazano, osim ovog mog slučaja oko selotejpa”, ispričala je mama. O svemu se oglasila ravnateljica spornog vrtića.

- Vrtić je postupio po svim protokolima, obavijestio sve nadležne institucije, te su izvidi još u tijeku i prema svim postupanjima vrtić će pružiti podršku unutar svojim ovlasti - rekla je Melina Vučak, ravnateljica vrtića. Nije željela komentirati kada će se i hoće li se sporna odgajateljica vratiti na posao. Iz Ministarstva obrazovanja rekli su da je "obavljen inspekcijski nadzor kojim su predložene određene mjere protiv uključenih osoba" te da se za daljnje postupanje treba obratiti vrtiću, pišu 24sata.

- Grad Zagreb osuđuje svaki oblik neprimjerenog postupanja, no detalje navedenog slučaja nismo u mogućnosti iznositi budući su postupanja nadležnih institucija još uvijek u tijeku. Ovisno o njihovim rezultatima uslijedit će daljnji koraci. Dječji je vrtić, sukladno protokolu, pravovremeno je obavijestio sve relevantne institucije, postupio po njihovim dosadašnjim nalazima te poduzeo sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Vrtić i gradska upravna tijela, kao i u bilo kojem drugom slučaju, pružaju nadležnim institucijama svu podršku unutar svojih ovlasti kako bi se rasvijetlio ovaj slučaj - zaključili su iz Grada.