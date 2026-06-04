Slovenski parlament potvrdio novu vladu Janeza Janše: Najavio rezanje poreza i obračun s korupcijom

Slovenski parlament u četvrtak je odobrio vladu desnog centra premijera Janeza Janše, koja je obećala smanjenje poreza, ciljanu potrošnju i borbu protiv korupcije, dok analitičari očekuju i promjenu u vanjskoj politici zemlje, prenose agencije. Janša, populist koji je osigurao četvrti mandat nakon izbora u ožujku koji su ostavili neizvjesnost, najavio je da će njegov kabinet predstavljati cijelu zemlju jer su novi ministri iz različitih generacija i iz područja diljem cijele Slovenije.

Susjednu je zemlju posljednje četiri godine vodila liberalna vlada Roberta Goloba, koji je izborio tijesnu pobjedu na izborima ali ipak nije uspio formirati većinsku koaliciju. U govoru u parlamentu, Janša je pohvalio ministre kao iskusne rukovoditelje i obećao smanjenje "rekordno visokih poreza", kako ih je nazvao, i velike birokracije u usporedbi s drugim europskim zemljama. Također se obvezao na borbu protiv korupcije i davanje više ovlasti lokalnim vlastima, piše slovenska agencija STA.

Prema Janšinim riječima, broj zaposlenih u državnom sektoru od 1995. do kraja prošle godine porastao je za čak 70.000, a istaknuo je i da je državni proračun dosad ove godine imao deficit od 900 milijuna eura, dok je u istom razdoblju prošle godine deficit iznosio 550 milijuna eura. Zastupnici su podržali vladu od 15 članova s ​​49 glasova za i 30 protiv. Većina ministara je iz Janšine stranke SDS-a, a ostali iz koalicijskih partnera Nova Slovenija (NSi), Demokrati i Fokus. Stranka SLS, peti partner, nije dobila ministarsko mjesto.

Koalicija od pet stranaka ima 43 mjesta u parlamentu od 90 mjesta, a podržava je i desničarska stranka Resnica koja se formalno nije pridružila vladi. Zastupnici iz redova nacionalnih manjina također su podržali kabinet. Janša je rekao da će sljedeći tjedan pozvati i oporbene stranke da se pridruže partnerstvu kako bi pomogle u izradi ključnih zakona. "Pružili smo ruku", rekao je zastupnicima. "Ali za suradnju je potrebno dvoje osobe, a o vama će ovisiti koliko će nas biti."

Analitičari kažu da će Janšina vlada vjerojatno učiniti odmak od propalestinske politike prošle vlade, koja je priznala palestinsku državu i zabranila ulaz u zemlju izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu i dvojici njegovih krajnje desnih ministara. Odlazeći premijer Golob sažeo je nasljeđe četiri godine na današnjoj izvanrednoj sjednici parlamenta rekavši da je najponosniji što su se u zemlju vratili normalnost, stabilnost i mir.

Pod mirom, između ostalog, podrazumijeva dostojanstven život u starosti, pristojne plaće, obranu međunarodnog prava i neovisnost institucija, piše STA. SDS je izrazio uvjerenje da je Janša odabrao izvrstan tim ministara s kojima će raditi za uspješnu Sloveniju. Prema NSi-ju, SLS-u i Fokusu, uspjeh vlade ne bi trebao biti stranačko pitanje, već zajednički interes zemlje.

Oporbene stranke Sloboda, Socijaldemokrati, Ljevica i Vesna kritizirale su novu vladu tvrdeći da namjerava produbiti javni deficit i privatizirati zdravstvo, dok su neke ustale protiv spajanja ministarstva gospodarstva i rada. Iz Slobode su izrazili očekivanje da će vlada raditi za narod, što će stranka podržati. U suprotnom, uslijedit će pobuna, najavili su. Četvrti je ovo premijerski mandat Janeza Janše, nakon onih od 2004. do 2008., od 2012. do 2013. te od 2020. do 2022. godine.