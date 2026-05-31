Skori povratak Janeza Janše na vlast u susjednoj Sloveniji, i to po četvrti put u posljednja dva i pol desetljeća, ponovno demistificira našu predodžbu o Sloveniji kao uređenoj srednjoeuropskoj demokraciji i najuspješnijoj i najliberalnijoj tranzicijskoj zemlji, koja je davno raskrstila s balkanskim nasljeđem. Slovenija je doista dugo bila europska priča o uspjehu, pogotovo u prvoj tranzicijskoj fazi, koja je okončana ulaskom Slovenije u Europsku uniju u prvom velikom valu proširenja 2004. godine.
Slovenija je i nakon toga ostvarivala tranzicijske uspjehe. Bila prva nova članica Europske unije koja je još 2007. godine uvela euro, baš kao što je i prva predsjedala Europskom unijom, i to davne 2008. godine, tijekom prvog Janšina premijerskog mandata, kada je to predsjedanje bilo puno zahtjevnije i važnije nego što je danas, kada Unija ima stalnog predsjednika Europskog vijeća.
Janša poput bumeranga, uvijek se vraća: Četvrti mandat će potresti ne samo Sloveniju nego i EU
Premda je na vlasti bio čak triput, Janša je ukupno na premijerskoj dužnosti proveo samo sedam godina
Sa Slovencima kao Janšom na vrhu Slovenija postaje prijateljska zemlja. Sa ljevičarima na vlasti je Slo ipak neprijateljska. Slovenski desničari su u susjedstvu jedini prijatelji. Kod svih drugih susjeda su i desničari i ljevičari neprijateljski nastrojeni. Uz fenomen da mi unutar naše zemlje imamo kao jedini ljevičare kojima srce jače kuca za sve susjede nego za HR. Ali to ponašanje je kondicionirano u bivšoj državi. Što si nekada bio veći mrzitelj Hrvatske to bi te gazde iz BG više tapkali kao pravednika po ramenu.
Hrvatska je u Jugoslaviji odnosu na Sloveniju bila na oko 75% BDP-a po kupovnoj moći po glavi stanovnika. Nakon rata smo bili na oko 70%, a danas smo na 89%. Nikada u povijesti Hrvatska nije bila toliko blizu Slovenije kaoo danas, razlike su minimalne. I to nije zasluga hrvatskih vlada, nego posljedica nesposobnosti slovenskih lijevih vlada.