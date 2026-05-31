#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
PONOVNO SLOVENSKI PREMIJER

Janša poput bumeranga, uvijek se vraća: Četvrti mandat će potresti ne samo Sloveniju nego i EU

Autor
Denis Romac
31.05.2026.
u 21:08

Premda je na vlasti bio čak triput, Janša je ukupno na premijerskoj dužnosti proveo samo sedam godina

Skori povratak Janeza Janše na vlast u susjednoj Sloveniji, i to po četvrti put u posljednja dva i pol desetljeća, ponovno demistificira našu predodžbu o Sloveniji kao uređenoj srednjoeuropskoj demokraciji i najuspješnijoj i najliberalnijoj tranzicijskoj zemlji, koja je davno raskrstila s balkanskim nasljeđem. Slovenija je doista dugo bila europska priča o uspjehu, pogotovo u prvoj tranzicijskoj fazi, koja je okončana ulaskom Slovenije u Europsku uniju u prvom velikom valu proširenja 2004. godine.

Slovenija je i nakon toga ostvarivala tranzicijske uspjehe. Bila prva nova članica Europske unije koja je još 2007. godine uvela euro, baš kao što je i prva predsjedala Europskom unijom, i to davne 2008. godine, tijekom prvog Janšina premijerskog mandata, kada je to predsjedanje bilo puno zahtjevnije i važnije nego što je danas, kada Unija ima stalnog predsjednika Europskog vijeća.

izbori. Slovenija Europska unija Janez Janša

plaćenik deda Đorđa
plaćenik deda Đorđa
21:40 31.05.2026.

Hrvatska je u Jugoslaviji odnosu na Sloveniju bila na oko 75% BDP-a po kupovnoj moći po glavi stanovnika. Nakon rata smo bili na oko 70%, a danas smo na 89%. Nikada u povijesti Hrvatska nije bila toliko blizu Slovenije kaoo danas, razlike su minimalne. I to nije zasluga hrvatskih vlada, nego posljedica nesposobnosti slovenskih lijevih vlada.

horuk
horuk
21:32 31.05.2026.

Sa Slovencima kao Janšom na vrhu Slovenija postaje prijateljska zemlja. Sa ljevičarima na vlasti je Slo ipak neprijateljska. Slovenski desničari su u susjedstvu jedini prijatelji. Kod svih drugih susjeda su i desničari i ljevičari neprijateljski nastrojeni. Uz fenomen da mi unutar naše zemlje imamo kao jedini ljevičare kojima srce jače kuca za sve susjede nego za HR. Ali to ponašanje je kondicionirano u bivšoj državi. Što si nekada bio veći mrzitelj Hrvatske to bi te gazde iz BG više tapkali kao pravednika po ramenu.

