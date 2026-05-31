Janša poput bumeranga, uvijek se vraća: Četvrti mandat će potresti ne samo Sloveniju nego i EU

Skori povratak Janeza Janše na vlast u susjednoj Sloveniji, i to po četvrti put u posljednja dva i pol desetljeća, ponovno demistificira našu predodžbu o Sloveniji kao uređenoj srednjoeuropskoj demokraciji i najuspješnijoj i najliberalnijoj tranzicijskoj zemlji, koja je davno raskrstila s balkanskim nasljeđem. Slovenija je doista dugo bila europska priča o uspjehu, pogotovo u prvoj tranzicijskoj fazi, koja je okončana ulaskom Slovenije u Europsku uniju u prvom velikom valu proširenja 2004. godine.



Slovenija je i nakon toga ostvarivala tranzicijske uspjehe. Bila prva nova članica Europske unije koja je još 2007. godine uvela euro, baš kao što je i prva predsjedala Europskom unijom, i to davne 2008. godine, tijekom prvog Janšina premijerskog mandata, kada je to predsjedanje bilo puno zahtjevnije i važnije nego što je danas, kada Unija ima stalnog predsjednika Europskog vijeća.