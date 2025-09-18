Naši Portali
NOVI BLOK NE KRŠKO

Slovenska ponuda za NE Krško stručnjacima neprihvatljiva: Može li Hrvatska sagraditi vlastitu nuklearku?

Autor
Zoran Vitas
18.09.2025.
u 20:44

Prema neslužbenim informacijama, Slovenija Hrvatskoj nudi četvrtinu udjela u planiranom drugom bloku Nuklearne elektrane Krško, ali bez prava odlučivanja i pristupa proizvedenoj električnoj energiji, dok bi Hrvatska primala samo dio profita od prodaje na slovenskom tržištu

Prema navodima Novog lista za koje se ne navodi izvor, Slovenija je Hrvatskoj poslala prijedlog suradnje u realizaciji drugog bloka Nuklearne elektrane Krško. Prema ovom prijedlogu Hrvatskoj se nudi jedna četvrtina suvlasništva u budućoj nuklearki, bez prava odlučivanja. Četvrtinu bi dobilo i slovensko državno elektroenergetsko poduzeće GEN, a slovenska bi vlada imala 51 posto. Hrvatska, uz to, ne bi smjela koristiti proizvedenu struju, nego bi dobila četvrtinu profita od prodaje na slovenskom tržištu.

Ispipavanje terena

Avatar Asterix
Asterix
21:12 18.09.2025.

Mogli su ponuditi i 0% udjela. Naime, Krško je u Sloveniji. Njihova dobra volja je hoće li što ponuditi i pod kojim uvjetima. Ne vidim problem. Je li nam tko brani sagraditi nuklearku u vlastitoj državi? Ne brani. Prema tome...

OR
Orion5
21:02 18.09.2025.

Svakome pametnome je jasno da Hrvatska ne može sama, bez tuđe stručne pomoći i novaca izgraditi nuklearku. Možda smo nekad sami mogli izgraditi nuklearku, ali ta vremena su prošla a ljudi su otišli. U međuvremenu mi smo se okrenuli turizmu i rekli da nam proizvodnja ne treba.

MA
Matkovic
21:37 18.09.2025.

Rvati ne znaju ni cekic napraviti a kamoli nuklearli.

