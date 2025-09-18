Slovenska ponuda za NE Krško stručnjacima neprihvatljiva: Može li Hrvatska sagraditi vlastitu nuklearku?

Prema navodima Novog lista za koje se ne navodi izvor, Slovenija je Hrvatskoj poslala prijedlog suradnje u realizaciji drugog bloka Nuklearne elektrane Krško. Prema ovom prijedlogu Hrvatskoj se nudi jedna četvrtina suvlasništva u budućoj nuklearki, bez prava odlučivanja. Četvrtinu bi dobilo i slovensko državno elektroenergetsko poduzeće GEN, a slovenska bi vlada imala 51 posto. Hrvatska, uz to, ne bi smjela koristiti proizvedenu struju, nego bi dobila četvrtinu profita od prodaje na slovenskom tržištu.



Ispipavanje terena