Slovenija aktivirala iznimnu mjeru nakon tragičnog ubojstva: Vojska izlazi na ulice

Nakon tragičnog incidenta u Novom Mestu, u kojem je smrtno stradao 48-godišnji muškarac, slovenske su vlasti odlučile pojačati sigurnosne mjere u Dolenjskoj regiji. Na terenu je raspoređen veći broj policajaca, a Tajništvo Vijeća za nacionalnu sigurnost podržalo je aktiviranje mješovitih patrola policije i vojske. Vojska će tako policiji pružiti potporu ljudstvom i tehničkom opremom. Tajništvo je predložilo vladi da se, na razdoblje do jedne godine, aktivira članak 37. Zakona o obrani, uz mjesečne provjere sigurnosne situacije. Kako su istaknuli iz Vladinog ureda za komuniciranje, pripadnici vojske neće imati policijske ovlasti. Slična mjera bila je primijenjena i 2015. tijekom migrantske krize, kada se pokazala učinkovitim načinom potpore policiji. Mješovite patrole djelovat će prema već postojećem planu suradnje između Slovenske vojske i policije, piše RTV Slovenija.

Predloženo je i osiguravanje dodatnih sredstava za policajce zbog povećanog opsega posla. O svim mjerama vlada će odlučiti u najkraćem roku. Zastupnik SDS-a Žan Mahnič predložio je vladi uvođenje dodatka od 30 posto na osnovnu plaću za sve policajce koji rade ili su privremeno raspoređeni na području Policijske uprave Novo mesto. Podsjetio je da su slični dodaci bili uvedeni i u ranijim izvanrednim okolnostima, poput pandemije covida-19. Predlaže da se nova uredba, koja će precizno definirati uvjete, visinu i način isplate dodatka, izradi u suradnji s policijskim sindikatima.

Pojačane mjere uvedene su nakon subotnjeg napada u kojem je, prema dostupnim informacijama, 21-godišnji pripadnik romske zajednice usmrtio 48-godišnjeg muškarca. Taj je događaj dodatno pogoršao već napete odnose između Roma i neromskog stanovništva u regiji. Na izvanrednoj sjednici Gradskog vijeća Novog Mesta, premijer Robert Golob najavio je donošenje posebnog zakona, koji će nositi ime po ubijenom muškarcu. Novi zakon trebao bi obuhvatiti izmjene kaznenog, socijalnog i drugog zakonodavstva, uključujući veće ovlasti policije u sigurnosno osjetljivim područjima, strože kazne za povratnike, mogućnost ovrhe na socijalnim naknadama te jednostavnije oduzimanje imovine sumnjivog porijekla.