Slovencima izgradnja RCGO-a Piškornica za 89 milijuna eura

Zajednica ponuditelja iz Slovenije i Hrvatske dobila je posao projektiranja i izvođenja radova na izgradnji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica u Koprivničko-križevačkoj županiji. Nakon pregleda i ocjena ponuda u postupku javne nabave izabrana je ponuda tvrtki Kostak iz Krškog i Kostak - graditeljstvo tehnologija sirovine iz Zagreba po cijeni od 88.910.270 eura bez PDV-a (669.894.434 kuna). Na tu odluku pravo žalbe ima drugi ponuditelj, i u tom slučaju o osnovanosti žalbe odlučivat će Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. Taj drugi ponuditelj je grčka tvrtka Helector iz Atene, koja je istaknula ponudu od oko 820 milijuna kuna bez PDV-a.

Donošenju odluke o odabiru izvođača prethodili su sastanci uprave i osnivača trgovačkog društva Piškornica s predstavnicima nadležnog Ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Rok izvršenja ugovora je 44 mjeseca. Ministar Davor Filipović potvrdio je, kažu u Piškornici, da će se osigurati dodatna sredstava za sufinanciranje projekta u punom iznosu. - U istom dopisu navedeno je da će se i u novom operativnom i financijskom programu 2023. - 2028. godina zadržati omjer sudjelovanja u troškovima projekta kao i do sada, dakle do 90 posto iznosa biti će financirano iz EU i nacionalnih izvora, a do 10 posto iz vlastitih sredstava društva Piškornica – napominju u tvrtki i dodaju da je zbog povećanja vrijednosti investicije počela revizija Studije izvedivosti projekta, što je preduvjet za osiguranje financiranja projekta EU sredstvima.

RCGO Piškornica pokriva sjeverozapadnu Hrvatsku s oko pola milijuna stanovnika u 110 gradova i općina. Smještena je osam kilometara sjeverno od centra Koprivnice, u općini Koprivnički Ivanec, koja je osnivač zajedno s Koprivničko-križevačkom, Varaždinskom, Krapinsko-zagorskom i Međimurskom županijom.

