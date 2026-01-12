Slovenci upozorili turiste koji dolaze u Hrvatsku: 'Ovo pročitajte prije dolaska na odmor, ovako vas mogu prevariti'

Iako se ljeto 2026. još čini daleko, pripreme za novu turističku sezonu već su krenule, a s njima, nažalost, i prevaranti. Dok brojni Slovenci već polako pretražuju smještaj za odmor u Hrvatskoj, slovenski portal Siol.net upozorava da bi neoprezni mogli ostati bez novca i prije nego što spakiraju kovčege. U tekstu znakovitog naslova „Ovo apsolutno trebate znati prije nego što rezervirate svoj odmor u Hrvatskoj“, autor Matic Tomšič upozorava kako su lažni iznajmljivači već aktivni te da se služe ukradenim fotografijama, primamljivo niskim cijenama i obećanjima o stalnoj dostupnosti smještaja kako bi namamili turiste.

Kako piše Siol.net, riječ je o već dobro poznatom obrascu prijevara – oglasi za apartmane, kuće za odmor ili luksuzne vile koje u stvarnosti uopće ne postoje. Portal podsjeća da je i prošle godine upozoravao na sve rašireniju pojavu lažnih iznajmljivača u Hrvatskoj, koji svoje „ponude“ plasiraju putem društvenih mreža i sumnjivih internetskih stranica.

Da problem nije nestao, potvrđuju i upozorenja iz Facebook grupe Crna lista iznajmljivača apartmana i gostiju, gdje su početkom godine ponovno zabilježeni slučajevi lažnih oglasa koji, kako navode, nude „naizgled uvjete iz snova“. Povod je bio upit člana grupe iz Njemačke, koji je želio provjeriti vjerodostojnost web-stranice s ponudom luksuznih vila u Hrvatskoj po neuobičajeno niskim cijenama. Ispostavilo se da su fotografije objekata preuzete s drugih platformi, uključujući i Booking.com.

Siol.net je objavio i niz savjeta koji mogu pomoći turistima da na vrijeme prepoznaju sumnjive oglase: – Cijene noćenja znatno su niže od tržišnih i ostaju iste tijekom cijele godine – primjerice, boravak u siječnju košta jednako kao i u srcu sezone u srpnju ili kolovozu

– Svi termini su navodno slobodni, što je neuobičajeno za popularne destinacije gdje su ljetni mjeseci često rasprodani mjesecima unaprijed. Plaćanje je moguće isključivo bankovnom uplatom, bez kreditnih kartica i bez jasnih podataka o primatelju novca

– Komunikacija se odvija samo putem aplikacija poput Messengera, WhatsAppa ili Vibera, dok se telefonski razgovori ili osobni susreti odbijaju. Web-stranice su nedavno izrađene, a podaci o vlasniku ili registraciji domene skriveni. Ponuda smještaja je „neiscrpna“, pa će vam, kako ironično primjećuje Siol, na zahtjev bez problema ponuditi i „apartman na plaži u Karlovcu“.

– Stranice su pune gramatičkih pogrešaka, nefunkcionalnih gumba za društvene mreže i djeluju napravljene na brzinu. Profili na društvenim mrežama često imaju sumnjiva imena, nerijetko afričkog ili azijskog podrijetla u URL-u, uz znakove da su naknadno mijenjali identitet.