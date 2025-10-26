Tragedija u Novom Mestu: Građani u suzama pale svijeće, ministrica nudi ostavku, sazvan krizni sastanak

Nakon što je muškarac u Novom Mestu preminuo uslijed brutalnog premlaćivanja ispred kluba, Slovenska ministrica pravosuđa Andreja Katič najavila je da će ponuditi ostavku premijeru Robertu Golobu, javlja 24ur. Premijer Golob sazvao je hitan sastanak s ministrima i čelnicima policije, pravosuđa i tužiteljstva, zahtijevajući jasne odgovore i konkretne mjere. Poručio je da se nasilje rađa u okruženju gdje kazna ne slijedi nakon počinjenja zločina te izrazio sućut obitelji preminulog.

Na sastanku kod premijera Goloba, uz ministricu Katič, sudjeluju i ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar te glavni ravnatelj policije Damjan Petrič. Međutim, Poklukar i Petrič nisu željeli komentirati novinarska pitanja o tome razmišljaju li i sami o ostavci. Sastanku prisustvuju i ministar rada Luka Mesec, predsjednik Vrhovnog suda Miodrag Đorđević te zamjenik glavne državne odvjetnice Boštjan Jeglič, koji je došao u ime Katarine Bergant.

Ministar rada Luka Mesec izjavio je kako mu se ponuđena ostavka ministrice Katič čini "logičnom". Svoj stav je pojasnio riječima: "S obzirom na to da su pravosuđe, tužiteljstvo i sudstvo bili nereaktivni."

Premijer Robert Golob od nadležnih na sastanku očekuje jasne odgovore i konkretne mjere za sprječavanje ovakvih tragedija. Tijekom noći oglasio se na društvenoj mreži X, izrazivši sućut obitelji žrtve. "Kao predsjednik vlade osjećam najvišu dužnost osigurati sigurnost svih građanki i građana Slovenije. Jučerašnji događaj sve nas je potresao. Izražavam iskrenu sućut obitelji preminulog i rodbini te solidarnost cijeloj zajednici", poručio je Golob. U svojoj objavi premijer je također naglasio: "Nasilje ne nastaje preko noći. Rađa se u okruženju gdje kazna ne slijedi djelo, gdje se pravda odugovlači i gdje odgovornost gubi smisao."

Podsjetimo, u noći s petka na subotu muškarac je brutalno pretučen ispred ugostiteljskog objekta u Novom Mestu te je kasnije podlegao ozljedama. Policija je uhitila 20-godišnjeg osumnjičenika, a za danas je najavljen prosvjed. Prema neslužbenim informacijama, događaji su započeli kada je mladić nazvao oca iz noćnog kluba, tvrdeći da mu prijeti skupina ljudi i moleći ga da dođe po njega. Otac, inače poznati ugostitelj, odmah je stigao.

Čim je izašao iz automobila, napala ga je skupina muškaraca, pripadnika romske zajednice, te mu nanijela teške ozljede glave. Hitna pomoć uspjela ga je reanimirati na mjestu događaja, no stanje mu je bilo iznimno kritično te je prevezen u bolnicu. Unatoč naporima liječnika, muškarac je preminuo jučer nešto prije 22 sata.