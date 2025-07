Slovenac Teo (19) teško je ozlijeđen u Poreču: 'Skakali su mi po tijelu dok nisam izgubio svijest'

Teške tjelesne ozljede zadobio je 19-godišnji Slovenac Teo u noći na četvrtak u Poreču. Mladić je trenutno hospitaliziran u pulskoj bolnici s napuknućem lubanje i ozbiljnim ozljedama uha. - Oko dva ujutro nazvala nas je njegova prijateljica. Rekla je da su Tea pretukli zaštitari ispred kluba i da je hitna pomoć došla po njega - ispričala je za Jutarnji list Teova majka Tina Tkalec iz Vrhnike. Dodala je kako je njen suprug odmah krenuo prema Puli. - Kasnije smo saznali da ima napuknutu lubanju, puknut bubnjić, glava i tijelo su mu prekriveni modricama, a na koljenima ima šavove - ispričala je.

Prema Teovom iskazu, on je iz jednog kluba izašao na zrak kada su ga, kako kaže, napali bez razloga. - Rekao mi je: ‘Došao je jedan odostraga i udario me. Kad sam se okrenuo, petorica zaštitara su krenula na mene. Pokušao sam se udaljiti, ali su me srušili i počeli udarati. Skakali su mi po tijelu dok nisam izgubio svijest - ispričala je majka za Jutarnji. Objavljena je i uznemirujuća snimka na kojoj se vidi kako udaraju mladića. Policija je prijavu zaprimila 25. srpnja u 1:25 sati, a majka je angažirala odvjetnika iz Rijeke te je navela da će podnijeti tužbu protiv kluba i svih petorice napadača.