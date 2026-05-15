Još jedna županija sufinancira kupnju prve nekretnine, ovo su uvjeti

U ponedjeljak, 18. svibnja, istječe rok za prijavu mladih obitelji na Javni poziv za ostvarivanje prava na sufinanciranje kupnje kuće ili stana na području Vukovarsko-srijemske županije za 2025. godinu. Iz Vukovarsko-srijemske županije pozvali su sve zainteresirane mlade obitelji koje ispunjavaju uvjete da se prijave na Javni poziv i ostvare pravo na sufinanciranje kupnje prve nekretnine. Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, održivi razvoj i demografiju Tanja Rusin Maršić istaknula je kako prijava nije komplicirana te da dokumentacija nije obimna, zbog čega se zainteresirani koji to još nisu učinili još uvijek stignu prijaviti.

- Vukovarsko-srijemska županija nastavlja s aktivnim mjerama stambenog zbrinjavanja za mlade obitelji koje su tijekom 2025. godine realizirale kupnju nekretnine. Cilj ove mjere je doprinijeti demografskom oporavku i jačanju lokalnih zajednica pri kupnji prve nekretnine. Upravo radi toga u županijskom proračunu je za ovu mjeru osigurano rekordnih 356.400,00 eura - rekla je pročelnica Rusin Maršić.

Riječ je o jednoj u nizu demografskih mjera kojom se mladim obiteljima želi pomoći u rješavanju stambenog pitanja te ih potaknuti na ostanak u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Županije, a u njemu su navedeni uvjeti, način prijave i ostale pojedinosti vezane uz ostvarivanje prava na sufinanciranje.

- U Javnom pozivu, koji se može pronaći na web stranici županije, navedeno je tko ima pravo na sufinanciranje kao i sve druge pojedinosti vezane za ovu mjeru. Važno je znati kako su jedinice lokalne samouprave podijeljene u tri kategorije tako da se prednost daje ruralnim područjima u odnosu na gradove. Samim tim i sufinancirana sredstva su podijeljena u tri kategorije tako da oni iz prve kategorije mogu računati na sufinanciranje od 2.700 eura, iz druge na 4.000 eura, a oni iz treće kategorije na 5.300 eura - pojašnjava pročelnica Rusin Maršić.

Pravo na prijavu imaju osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva nisu starije od 45 godina, nemaju u vlasništvu drugu nekretninu te su svoju prvu nekretninu kupile tijekom 2025. godine. Također, podnositelji zahtjeva ne smiju imati nepodmirenih obveza prema državi, a prodavatelj nekretnine ne smije biti u srodstvu s podnositeljem zahtjeva do trećeg nasljednog reda.

Župan Vukovarsko-srijemske županije Ivan Bosančić istaknuo je kako se ova demografska mjera proteklih godina pokazala uspješnom, što potvrđuje i interes mladih obitelji. - Ovo je samo jedna u nizu demografskih mjera koje provodimo. Za ovu godinu smo osigurali 356.400,00 eura što je rekordan iznos sredstava za ovu mjeru. Vjerujem kako će na objavljeni Javni poziv prijaviti velik broj mladih obitelji. Naš cilj je da pomognemo mladim obiteljima pri kupnji prve nekretnine, a u to vrijeme je svaka pomoć iznimno dobro došla. S obzirom na stanje na terenu prednost imaju mlade obitelji iz ruralnih područja koje mogu očekivati sufinanciranje u većem iznosu - rekao je župan Bosančić. Dodao je kako Županija provodi i niz drugih demografskih mjera, a cilj im je, istaknuo je, ublažiti negativne demografske trendove na istoku Hrvatske.

- Svi znamo kakva je demografska situacija na istoku Hrvatske. Naš cilj je da pomognemo da se demografska situacija popravi. Ovo je jedna u nizu mjera, a u budućnosti će ih biti još o čemu ćemo na vrijeme izvijestiti građane. Međutim, mora se znati i kako je istok Hrvatske godinama unazad pogođen „bijelom kugom“ tako da se niti neka značajnija poboljšanja ne mogu očekivati preko noći. Ipak, vidimo svi da ima više djece u vrtićima i školama ali i da se dio onih koji su napustili Hrvatsku proteklih godina i otišli raditi u inozemstvo vraća - kazao je župan Bosančić.