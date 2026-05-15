IDEALNO VIKEND-PUTOVANJE

Cappuccino je manje od dva eura, a obrok samo 6.5 eura: Blizu Hrvatske nalazi se najjeftiniji skriveni dragulj Europe

Skopje, Makedonija
Pixabay
VL
Autor
Mateja Papić
15.05.2026.
u 13:42

Glavni grad Skoplje posebno se pokazao pristupačnim za putnike s ograničenim budžetom. Obrok u jeftinijem restoranu stoji oko 6,5 eura, cappuccino manje od dva eura, dok je boca vode nešto više od jednog eura

Dok cijene avionskih karata rastu zbog nestabilnosti na Bliskom istoku i skupljeg goriva, novo istraživanje otkrilo je koje europske destinacije nude najpovoljniji vikend-odmor za solo putnike – a na vrhu liste našla se Sjeverna Makedonija. Prema analizi platforme Solo Female Travelers, vikend za jednu osobu u toj balkanskoj zemlji može stajati svega 52,38 eura, što je čini najjeftinijom destinacijom u Europi za kratki bijeg. Uz povoljne cijene, zemlja se istaknula i kao jedna od najsigurnijih na svijetu prema Global Peace Indexu.

Istraživanje je obuhvatilo 49 europskih destinacija, a analizirani su svakodnevni troškovi poput obroka u restoranu, kave, vode, lokalnog prijevoza, kino ulaznice i noćenja u jednosobnom apartmanu u centru grada. Glavni grad Skoplje posebno se pokazao pristupačnim za putnike s ograničenim budžetom. Obrok u jeftinijem restoranu stoji oko 6,5 eura, cappuccino manje od dva eura, dok je boca vode nešto više od jednog eura.

Veliku popularnost među turistima bilježi i Ohrid, poznat po istoimenom jezeru, staroj gradskoj jezgri i povoljnim cijenama smještaja. Zemlja je posljednjih godina postala svojevrsni „skriveni dragulj“ Balkana za putnike koji žele spoj sigurnosti, prirode i niskih troškova. Na drugom mjestu liste našla se Bosna i Hercegovina, gdje vikend za solo putnika stoji oko 54,66 eura, dok slijede Moldavija i Srbija. S druge strane, najskuplja europska destinacija pokazala se Lihtenštajn, gdje vikend može stajati čak 222,66 eura – više od četiri puta skuplje od odmora u Sjevernoj Makedoniji. Odmah iza njega nalazi se Švicarska.

HO
homofobic
14:08 15.05.2026.

Za pojedince na ogranicenom budzetu ..(???).. trosak vikenda 50-60 Eura! Tko nema novaca ide potrositi 30 Eura dnevno na nesto bez cega moze a zaboravili smo da je uz skup benzin Skopje iza coska 400-900km! Rezoniranje "strucnjakinje"!

