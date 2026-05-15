NEUGODNO ISKUSTVO

Kupio izgubljeni kofer na aukciji pa mu pozlilo kad ga je otvorio: 'Skoro sam povratio'

Ilustrativna fotografija
Pixabay
VL
Autor
Mateja Papić
15.05.2026.
u 10:49

Britanac Scott Fensome (26), koji nakon pandemije kupuje izgubljenu zračnu prtljagu na aukcijama i objavljuje sadržaj kofera na društvenim mrežama, ispričao je kako je u jednom od njih pronašao fermentirane riblje kosti

Britanac Scott Fensome (26), koji se bavi kupovanjem izgubljene zračne prtljage putem online aukcija, otkrio je najodvratniji predmet na koji je ikada naišao – fermentirane riblje kosti koje su ga, kako kaže, “gotovo natjerale na povraćanje”. Fensome je prije pandemije radio kao vodoinstalater, no tijekom covida ostao je bez posla pa je počeo istraživati online aukcije. Tada je otkrio tržište izgubljene prtljage: koferi i kutije koji ostanu nepreuzeti tri mjeseca u zračnim lukama završavaju na prodaji. Danas ih redovito kupuje, a svoje “ulove” objavljuje na TikToku i Instagramu.

Iako je u nekim kovčezima pronašao vrijedne komade odjeće – uključujući Pradin prsluk vrijedan oko 1.900 dolara – iskustvo nije uvijek glamurozno. Upravo suprotno, kaže da je jedan od prvih paketa koje je otvorio sadržavao plastičnu posudu s nečim što je kasnije identificirano kao fermentirane riblje kosti.

“Na početku nismo znali što je to. Tek kasnije su komentari na društvenim mrežama objasnili da se radi o fermentiranim ribljim kostima", ispričao je. Dodaje kako je sadržaj bio pohranjen oko tri mjeseca, koliko izgubljena prtljaga stoji prije nego što ide na aukciju. Iako isprva nije bilo jakog mirisa jer je posuda bila zatvorena u svilenoj vrećici, situacija se brzo promijenila kada ju je otvorio pred kamerom. “Moram snimati za TikTok pa sam je morao otvoriti. Odmah mi je pozlilo, gotovo sam povratio. Bilo je odvratno", rekao je.

Zanimljivo, u istoj pošiljci navodno je pronašao i desert koji je i nakon mjeseci stajanja još uvijek mirisao normalno, što je, kaže, dodatno naglasilo kontrast između nalaza. Fensome priznaje i da se povremeno zapita kako se osjećaju vlasnici izgubljene prtljage, no tvrdi da sustav ostavlja dovoljno vremena za povrat stvari. Prema pravilima, svaki predmet je evidentiran i može se preuzeti u roku od tri mjeseca prije nego što ode na prodaju.

