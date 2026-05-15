U problemu tisuće radnika s Balkana: Ključni sektor u Njemačkoj pod naglim udarom krize

Raspoloženje u njemačkom sektoru stanogradnje naglo je pogoršano u travnju, uz probleme u nabavi građevinskog materijala i izraženu geopolitičku neizvjesnost, pokazalo je istraživanje instituta Ifo. Indeks poslovne klime u sektoru pao je u travnju za 9,1 bod u odnosu na ožujak, na minus 28,4 boda, uz val pesimizma poslovnih čelnika u prognozama za iduće mjesece i lošiju ocjenu aktualnog poslovanja. Otprilike devet posto tvrtki navelo je u anketi da imaju problema u nabavi građevinskog materijala. U prethodne dvije godine nabava materijala zadavala je glavobolju tek jedan posto tvrtki.

Krajem travnja izvršni direktor Njemačke federacije građevinske industrije (HDB) Tim-Oliver Müller naglasio je za novinsku agenciju dpa da je cijena bitumena, ključnog veziva za asfalt koji se dobiva iz sirove nafte, udvostručena od kraja veljače i početka američko-izraelskog rata protiv Irana. "Bez bitumena nema asfalta, a bez asfalta nema gradnje cesta", upozorio je tada Müller. I drugi građevinski materijali trebali bi poskupjeti u nadolazećem razdoblju, upozorila je tada udruga.

Veći troškovi znatno povećavaju rizik od prekoračenja proračuna za projekte, osobito zato što su mnogi ugovori s javnim sektorom sklopljeni po fiksnim cijenama, pa teret poskupljenja uglavnom snose izvođači. Nešto više od 40 posto ispitanika navelo je pak u anketi Ifo-a travnju da muku muče s manjkom narudžbi, kao i na početku proljeća. Uz više troškove financiranja i krhke opskrbe lance, stanogradnju koči i geopolitička neizvjesnost, rekao je voditelj istraživanja instituta Klaus Wohlrabe.

Poskupljenje goriva i građevinskih materijala zbog rata na Bliskom istoku prelijeva se i na njemački građevinski sektor i moglo bi izazvati ozbiljne poremećaje u realizaciji projekata, naglašavaju predstavnici tvrtki. Njemačka vlada planira ove godine uložiti milijarde eura u ključne infrastrukturne projekte, uključujući modernizaciju cesta i željeznica, što dodatno ističe važnost stabilizacije troškova u građevinskom sektoru.